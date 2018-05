Куда пойти в июне в Киеве: топ-10 лучших мероприятий

Наконец-то пришло лето, а с ним и масса крутых концертов. Июнь сразу задает бодрый темп столичной концертной жизни.

В этом месяце киевлян ждут лучшие концерты мировых исполнителей, которых многие меломаны ждали годами. Впервые в Киев приедут Franz Ferdinand, Cigarettes After Sex и Black Rebel Motorcycle Club. Три мощных ивента подряд точно оживят размеренный столичный уик-энд.

Кроме того, в июне в Киев пройдет один из лучших фестивалей года, где можно услышать несравненных Jamiroquai.

Читайте: Афиша на 2018 год: лучшие концерты и фестивали Украины

Также в конце месяца можно очистить карму и принять участие в благотворительном забеге с собаками. Все собранные средства будут потрачены на строительство выгульной площадки для четырехлапых.

Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий июня.

Deep Purple

Дворец спорта

6 июня, 20.00

Стоимость: 1100 – 4500 грн

Купить билеты можно тут

Легендарные Deep Purple в “золотом составе” Mark VIII готовы к встречи со своими украинскими поклонниками – 6 июня во Дворце спорта группа презентует свой двадцатый студийный альбом InFinite. К сожалению, выступление в рамках The Long Goodbye Tour станет ярким завершением 50-летней музыкальной карьеры выдающихся рок-н-рольщиков.

Пропускать эпичный рок-концерт сезона не позволит себе ни один меломан, а самые ярые фаны смогут приобрести VIP-билеты Meet & Greet, чтобы лично встретиться с музыкантами на автограф-сессии.

CБПЧ

Зелений театр

9 июня, 20.00

Стоимость: 499-1099 грн

Купить билеты можно тут

Они возвращаются! И не с пустыми руками, а с презентацией нового альбома Мы не спали, мы снились. 9 июня в Зеленом театре в Киеве сыграет СНПЧ. Экстраординарный коллектив, известный своей непредсказуемостью и фантазией, предлагает всем окунуться в музыкальное путешествие: с танцевальным ритмом и загадочной атмосферой!

Franz Ferdinand

Арт-завод Платформа

13 июня, 20.00

Стоимость: 1190 – 2490 грн

Купить билеты можно тут

Группа сыграет главные хиты и новые песни с альбома Always Ascending, релиз которого состоялся 9 февраля 2018 года. Работа над Always Ascending шла последние два года в Лондоне и Париже. Записывать пятый лонгплей группе помогал музыкант Филипп Здар, ранее работавший с Phoenix и The Beastie Boys.

В альбоме Franz Ferdinand впервые предстают в совершенно другом качестве. Их музыка и ранее тяготела к тому, чтобы отрываться на площадке. Здар, который знает толк в танцевальной музыке, добавил в их звучание хаус-ритм, что в корне преобразило звучание группы.

Franz Ferdinand были образованы в Глазго в 2002 году. Музыканты назвали свой коллектив в честь австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, убийство которого в Сараево в 1914 году стало поводом к началу Первой мировой войны.

За время своего существования группа выпустила 5 студийных альбомов.

Cigarettes After Sex

Atlas

14 июня, 20.00

Стоимость: 990 – 2290 грн

Купить билеты можно тут

С концертом в Киев едет одна из самых стильных американских групп последнего времени – Cigarettes After Sex.

Группа хорошо известна в фешн-мире: это любимые музыканты дизайнера Рафа Симонса, поэтому их треки часто звучат на его показах.

Cigarettes After Sex отыграют концерт в киевском клубе Atlas 14 июня.

Музыканты играют томный, меланхоличный эмбиент-поп, а в интервью говорят, что в названии их группы улавливается “дым сигарет, растекшаяся подводка для глаз и смятые простыни, как в фильмах французской новой волны”.

Свой дебютный альбом – он также называется Cigarettes After Sex – группа записала только в 2017-м, но к этому времени уже получила большую популярность. У их клипов – миллионы просмотров на YouTube, а композиция Nothing’s Gonna Hurt You Baby стали саундтреком для одного из эпизодов сериала Рассказ служанки.

Друга Ріка

Зелений театр

14 июня, 20.00

Стоимость: 350-690 грн

Купить билеты можно тут

В конце прошлого года музыканты выдали 7-й по счету лонгплей Пирамида. По словам Валерия Харчишина, пластинка стала самой бескомпромиссной записью в дискографии.

В работе над альбомом музыканты не прогибались под тренды и тенденции, которые задает музыкальная индустрия в стране. В то же время не пытались кому-то умышленно понравиться. Но все произошло так, как и должно было.

Black Rebel Motorcycle Club

Bel Etage

15 июня, 20.00

Стоимость: 1249 грн

Купить билеты можно тут

В Украине Black Rebel Motorcycle Club ждут уже очень давно. Активная фаза ожидания началась, когда британцы в 2005 году сняли в Киеве клип на Is not No Easy Way.

Все это время меломаны не теряли надежды попасть на концерт любимой группы в родном Киеве.

И вот дождались. 15 июня группа приедет с новым альбом Wild Creatures и проверенными хитами – Beat The Devil’s Tattoo, Spread Your Love, Berlin, Love Burns, Shuffle Your Feet и Whatever Happened to My Rock ‘N Roll.

Белые ночи

Арт-завод Платформа

15-16 июня, 20.00

Стоимость: 450 – 650 грн.

Купить билеты можно тут

Слоган самой танцевальной вечеринки летнего Киева Ночь ярче дня!. В программе фестиваля — более 100 артистов на 5 тематических сценах, фуд-корт от Ulichnaya Eda, коктейли от лучших барменов Киева, уникальное световое шоу, мощный звук и атмосфера безудержного веселья.

Организаторы не разглашают полный список участников, однако среди тех, кто уже заявлен: Digitalism, Cepasa, Cape Cod, Terry Raze, Musson, Salat Showcase Party и участники лейбла Ивана Дорна Masterskaya.

J.Bernardt

Зеленый театр

17 июня, 20.00

Стоимость: 499-1299 грн

Купить билеты можно тут

В рамках европейского тура проект J. Bernardt возвращается в Киев. Неутомимый соучредитель бельгийской инди-рок группы Balthazar Йинтэ Депре возвращается в европейские сцены с сольным проектом и дебютным альбомом Running Days.

Как известно, Йинтэ любит писать песни в дороге — прихватил ноутбук и клавиши, и готово.

После успешного тура прошлого года, Йинтэ и его группа все дальше углубляются в поиски нового звучания и готовы поделиться своими находками.

Соблазнительный грув музыки J. Bernardt, дополненный теплым чувствительным голосом, не спутаешь ни с чем. К счастью, киевские поклонники смогут насладиться им снова.

BeLive 2018

НСК Олимпийский

21-24 июня, 16.00

Стоимость: 1350 – 1650 грн.

Купить билеты можно тут

BeLive — масштабное культурное событие, которое объединит в себе множество разнообразных направлений: кино, музыку, стендап, блогинг, арт, стрит спорт, детские развлечения, уличную еду и другое. Для музыкального направления отведены сразу 3 сцены. Main Stage для заграничных артистов, My Music Stage для украинских и White Night Stage для электронной музыки.

Фестиваль BeLive уже заявил легендарную британскую джаз-фанк группу обладателей Grammy – Jamiroquai, победителей премии Breakthrough Award – Everything Everything и всемирно известных The Hurts.

Все дни фестиваля будет работать My Music Stage, где выступят 20 украинских исполнителей. Это будут как состоявшиеся популярные артисты так и молодые музыканты. Каждый день фестиваля на этой сцене будет посвящен определенному направлению: хип-хопу, инди и поп-музыке. Тут выступят Счастливые Люди, Alina Pash, LAYAH, Агонь, LATEXFAUNA и многие другие.

Благотворительный Забег с собаками

24 чиюня, 08.00 – 13.00

Парк Муромец (парк Дружбы народов)

Вход свободный

Регистрация на забег тут

Фонд помощи бездомным животным Happy Paw проведет уже Третий Благотворительный Забег с собаками. Участники со своими любимцами смогут преодолеть дистанции в 1 или 3 км. Также есть две дистанции для бегунов без собак – это 500 метров для детей (от 6 до 10 лет) и классический забег на 5 км.

Самый большой сюрприз, который подготовили организаторы, – это регистрация рекорда Украины. Достижение будет фиксировать Национальный Реестр Рекордов.

Первые 200 зарегистрированных участников получат крутые стартовые наборы, а победители и призеры на каждой из дистанций – подарки от партнеров.

Для четырехлапых – месячный запас корма Brit, витамины 8in1, сертификаты на ветеринарную диагностику, новенький ошейник и поводок, биопакети для уборки, а также бесплатные консультации от грумеров, ветеринаров и кинологов.

Амбассадорами мероприятия стали ONUKA, Жан Беленюк, Егор Гордеев, Юлия Макгаффи, Виталий Дейнега, Зоя Литвин, Василий Крутчак.

На время проведения забега от станции метро Почайная до места проведения забега будет курсировать бесплатный автобус.

Напомним, исландская группа Kaleo впервые выступит в Украине в рамках фестиваля UPark Festival, который состоится 25 июля 2018 года в Киеве.