Поздравления с Троицей в СМС

СМС-поздравления с праздником Святой Троицы 2018 – один из самых удобных способов передать родным и близким порцию добра.
27 мая православные несут в церковь зеленые ветви, букеты луговых цветов. Традиция эта сохранилась еще с того периода, когда синагоги в день Пятидесятницы украшали зеленью.
Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами.
Кроме того, на Троицу плохие мысли, зависть и злоба были дурным знаком и не предвещали ничего хорошего. Поэтому, обязательно поздравьте родных и близких с Троицей и пожелайте им всего наилучшего и светлого.
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С Троицей тебя я поздравляю,
И желаю радости, тепла, добра,
Пусть Святые охраняют,
Защищают пусть тебя!
* * *
Не стоит беспокоиться
О всяких пустяках.
Сегодня праздник Троицы —
Господь у нас в сердцах!
Пусть в жизни все устроится,
Как в самых сладких снах.
* * *
В Троицу пусть мир добром наполнится,
Все твои желания исполнятся.
Сердце пусть наполнится теплом,
И беды не знает пусть твой дом.
* * *
Вот на пороге Троица,
Пусть сердце успокоится,
Пусть светом мир наполнится
И доброе исполнится.
* * *
Воскресение, Троица светлая!
Поздравляю, хочу пожелать,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Чтоб печали и горя не знать.
* * *
Троица в права вступает,
Я поздравить всех спешу
И Отцу, что нас спасает,
Благодарность приношу.
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Пришла Троицы пора,
Я пожелаю Вам добра,
Радости, любви, тепла,
Счастья чтоб была гора.
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