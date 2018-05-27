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Поздравления с Троицей в СМС

СМС-поздравления с праздником Святой Троицы 2018 – один из самых удобных способов передать родным и близким порцию добра.          

27 мая православные несут в церковь зеленые ветви, букеты луговых цветов. Традиция эта сохранилась еще с того периода, когда синагоги в день Пятидесятницы украшали зеленью.

Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами.

Кроме того, на Троицу плохие мысли, зависть и злоба были дурным знаком и не предвещали ничего хорошего. Поэтому, обязательно поздравьте родных и близких с Троицей и пожелайте им всего наилучшего и светлого.

* * * 

С Троицей тебя я поздравляю,
И желаю радости, тепла, добра,
Пусть Святые охраняют,
Защищают пусть тебя!

* * *

Не стоит беспокоиться
О всяких пустяках.
Сегодня праздник Троицы —
Господь у нас в сердцах!
Пусть в жизни все устроится,
Как в самых сладких снах.

* * *

В Троицу пусть мир добром наполнится,

Все твои желания исполнятся.

Сердце пусть наполнится теплом,

И беды не знает пусть твой дом.

* * *

Вот на пороге Троица,
Пусть сердце успокоится,
Пусть светом мир наполнится
И доброе исполнится.

* * *

Воскресение, Троица светлая!

Поздравляю, хочу пожелать,

Чтоб мечты исполнялись заветные,

Чтоб печали и горя не знать.

* * *

Троица в права вступает,

Я поздравить всех спешу

И Отцу, что нас спасает,

Благодарность приношу.

* * *

Пришла Троицы пора,
Я пожелаю Вам добра,
Радости, любви, тепла,
Счастья чтоб была гора.

Читайте: Святая Троица: поздравления в стихах

К слову, Факты ICTV разобрались, какие приметы и гадания являются самыми популярными на Троицу.

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