Поздравления с Троицей в СМС

СМС-поздравления с праздником Святой Троицы 2018 – один из самых удобных способов передать родным и близким порцию добра.

27 мая православные несут в церковь зеленые ветви, букеты луговых цветов. Традиция эта сохранилась еще с того периода, когда синагоги в день Пятидесятницы украшали зеленью.

Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами.

Кроме того, на Троицу плохие мысли, зависть и злоба были дурным знаком и не предвещали ничего хорошего. Поэтому, обязательно поздравьте родных и близких с Троицей и пожелайте им всего наилучшего и светлого.

* * *

С Троицей тебя я поздравляю,

И желаю радости, тепла, добра,

Пусть Святые охраняют,

Защищают пусть тебя!

* * *

Не стоит беспокоиться

О всяких пустяках.

Сегодня праздник Троицы —

Господь у нас в сердцах!

Пусть в жизни все устроится,

Как в самых сладких снах.

* * *

В Троицу пусть мир добром наполнится,

Все твои желания исполнятся.

Сердце пусть наполнится теплом,

И беды не знает пусть твой дом.

* * *

Вот на пороге Троица,

Пусть сердце успокоится,

Пусть светом мир наполнится

И доброе исполнится.

* * *

Воскресение, Троица светлая!

Поздравляю, хочу пожелать,

Чтоб мечты исполнялись заветные,

Чтоб печали и горя не знать.

* * *

Троица в права вступает,

Я поздравить всех спешу

И Отцу, что нас спасает,

Благодарность приношу.

* * *

Пришла Троицы пора,

Я пожелаю Вам добра,

Радости, любви, тепла,

Счастья чтоб была гора.

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