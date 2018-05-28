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Гороскоп на сегодня, 28 мая

Энергии сегодня хватит на разные дела, но эмоции при этом возможны неоднозначные.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

День больше подходит для внутренней трансформации.

Есть вероятность возвращения к событиям из прошлого. Можно пересмотреть ситуацию под новым углом и найти решение.

Читайте: Топ-5 самых страстных зодиакальных пар

Сегодня желательно уделить внимание маме, оказать внимание женщине, проявляющей заботу о вас.

Противопоказаны хирургические операции, неблагоприятно подстригание ногтей, стрижка волос, а также начало поездок и путешествий.

К слову, ранее мы публиковали топ-3 самых доверчивых знака зодиака.

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