Гороскоп на сегодня, 28 мая

Энергии сегодня хватит на разные дела, но эмоции при этом возможны неоднозначные.
Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.
День больше подходит для внутренней трансформации.
Есть вероятность возвращения к событиям из прошлого. Можно пересмотреть ситуацию под новым углом и найти решение.
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Сегодня желательно уделить внимание маме, оказать внимание женщине, проявляющей заботу о вас.
Противопоказаны хирургические операции, неблагоприятно подстригание ногтей, стрижка волос, а также начало поездок и путешествий.
К слову, ранее мы публиковали топ-3 самых доверчивых знака зодиака.
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