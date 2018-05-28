Meizu выпустила беспроводную зарядку: цена и характеристики

28 мая 2018 года китайская корпорация Meizu официально анонсировала свою беспроводную зарядку для мобильных устройств. Продажи Meizu Wireless Charger стартуют уже сегодня вечером.

Об этом сообщает Mydrivers.

Как известно, ни один из смартфонов Meizu не поддерживает беспроводную зарядку, компания все же решила выпустить специальное зарядное устройство, которое работает на основе стандарту Qi.

Новинка стоит всего $16. Благодаря минималистичному внешнему виду анонсированный сегодня гаджет одинаково хорошо подходит для использования дома и в офисных условиях.

Устройство, которое представляет из себя беспроводную зарядку Meizu, имеет тарелкообразную форму, а купить ее можно в черном и белом цветах цветах. Диаметр устройства составляет 106 мм, а толщина – 8,8 мм.

В комплект поставки входит кабель для подключения к источнику питания, длина которого составляет 1 метр. Блок питания покупать нужно отдельно, ходя подойдет любой, обеспечивающий ток до 12 Вт.

Читайте: Убийца флагманов в стиле iPhone X – представлен смартфон OnePlus 6

Как уверяет производитель, максимальная мощность его зарядного устройства составляет 10 Вт (5V/2A). В качестве материала используется прорезиненный пластик, который легко очищается от загрязнений, но при этом не царапает телефон и не позволяет ему ездить по всей поверхности.

Компания Meizu заявляет защиту от шести видом угроз, в том числе от перегрева, перегрузки, скачков напряжения, возгорания и ряда других.

Напомним, назван самый продаваемый смартфон.