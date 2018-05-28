В Австралии стартовал ежегодный фестиваль света и музыки Vivid Sydney, который продлится до 16 июня.

В эти дни Сидней по традиции превращается в пространство, наполненное световыми и музыкальными инсталляциями, а основные достопримечательности стали фоном для лазерных шоу.

В программу также включили лекции и мастер-классы, касающиеся игр, дизайна, бизнеса и других сфер жизни. Большинство из них платные, стоимость участия колеблется от 10 до 590 австралийских долларов (от 197 до 11 640 гривен. – Ред.)

А в 2018-м году Vivid Sydney отметит десятилетие и попытается сделать искусство доступным для всех, независимо от происхождения и образования.

Ежегодно мероприятие посещают миллионы туристов. Так, в 2017-ом Сидней в эти дни посетили более 2 миллионов человек.

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Мы собрали лучшие фотографии световых инсталляций из социальных сетей:





















В Сиднее начался фестиваль света, музыки и идей – невероятные фото / 11 фотографий

Напомним, как прошел фестиваль света в Сиднее в прошлом году.

Фото: Instagram