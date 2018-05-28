PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / В Сиднее начался фестиваль света, музыки и идей - невероятные фото/

В Сиднее начался фестиваль света, музыки и идей – невероятные фото

В Австралии стартовал ежегодный фестиваль света и музыки Vivid Sydney, который продлится до 16 июня.

В эти дни Сидней по традиции превращается в пространство, наполненное световыми и музыкальными инсталляциями, а основные достопримечательности стали фоном для лазерных шоу.

В программу также включили лекции и мастер-классы, касающиеся игр, дизайна, бизнеса и других сфер жизни. Большинство из них платные, стоимость участия колеблется от 10 до 590 австралийских долларов (от 197 до 11 640 гривен. – Ред.)

А в 2018-м году Vivid Sydney отметит десятилетие и попытается сделать искусство доступным для всех, независимо от происхождения и образования.

Ежегодно мероприятие посещают миллионы туристов. Так, в 2017-ом Сидней в эти дни посетили более 2 миллионов человек.

Читайте: Ани Лорак спела на концерте в Сиднее на украинском языке

Мы собрали лучшие фотографии световых инсталляций из социальных сетей:

image image image image image image image image image image image
В Сиднее начался фестиваль света, музыки и идей – невероятные фото / 11 фотографий

Напомним, как прошел фестиваль света в Сиднее в прошлом году.

Фото: Instagram

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка