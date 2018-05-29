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Эйфелеву башню поразила молния – невероятные фото

Во время непогоды, которая разбушевалась во Франции, Эйфелева башня была поражена молнией.

Так, вторую неделю подряд Эйфелева башня служит громоотводом, пишет LaProvence.

Этот момент получилось у многих заснять на камеру.

Мы собрали из социальных сете впечатляющие фото и видео, на которых видно, как самый известный памятник во Франции получают удар молнии.

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Эйфелеву башню поразила молния – невероятные фото / 8 фотографий

К слову, первоначально Эйфелева башня возвышалась на 300,65 м над уровнем земли. Высота вместе с новой антенной составляет 324 метра.

Башня названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля, а вот сам Эйфель называл ее просто “300-метровой башней”.

Сооружение было построено в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года.

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Напомним, назван лучший туристический объект Европы. И это не Эйфелева башня.

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