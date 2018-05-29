Гороскоп на сегодня, 29 мая

Гороскоп на сегодня обещает, что день будет продуктивным в групповой деятельности, однако желательно учитывать состав группы — лучше, если это будут близкие вам по духу люди, с общими взглядами.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Сегодня не стоит вовлекаться в конфликты, а особенно их начинать. Если сама обстановка требует проявить защитную позицию, это может пойти во благо.

Хорошо проявлять заботу о близких, особое внимание стоит уделить любимому человеку.

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День может сподвигнуть на тайные действия, изучение психологии, астрологии и принести хорошие результаты в духовной практике и творчестве.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, начало поездок и путешествий.

Факты ICTV также публиковали недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 21 по 27 мая 2018 года.