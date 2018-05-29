PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 29 мая/

Гороскоп на сегодня, 29 мая

Гороскоп на сегодня обещает, что день будет продуктивным в групповой деятельности, однако желательно учитывать состав группы — лучше, если это будут близкие вам по духу люди, с общими взглядами.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Сегодня не стоит вовлекаться в конфликты, а особенно их начинать. Если сама обстановка требует проявить защитную позицию, это может пойти во благо.

Хорошо проявлять заботу о близких, особое внимание стоит уделить любимому человеку.

Читайте: Легко обмануть. Самые доверчивые знаки зодиака

День может сподвигнуть на тайные действия, изучение психологии, астрологии и принести хорошие результаты в духовной практике и творчестве.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, начало поездок и путешествий.

Факты ICTV также публиковали недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 21 по 27 мая 2018 года.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка