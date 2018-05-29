Узнав, что я сыроедка, социум старается держаться подальше от меня

Сыроедение – это отказ от пищи, подвергшейся температурной обработке. Фитнес-тренер, нутрициолог и блогер Кристина Пеленьо рассказала об отказе от навязанной пищи, стирание барьеров и поделилась рецептами сыроедческой кухни.

Почему вы перешли на сыроедение?

Я уже давно работаю с питанием, однако у меня было к нему определенное неизменное отношение. Я нашла как нужно, комфортно и более-менее контролируемо и думала, что так должно быть. Но однажды я поняла, что существует много различных видов, а я закрыта для всего нового и живу в какой-то одной парадигме. Поэтому я решила попробовать.

Раньше я считала сыроедов, праноедов (люди, которые питаются энергией солнца, – авт.) и фрукторианцев (едят только фрукты, – авт.) немного “поехавшими”. Когда меня спрашивали как я к этому отношусь, говорила не читать это все, не слушать и не концентрировать на этом внимания.

Потом перед Новым годом я решила себе сделать небольшой челлендж и что-то изменить в питании. Мяса и молока я не употребляю давно. Сначала устроила себе семь дней сыроедения, затем продолжила его еще на одну неделю, потом до конца месяца, зимы. И так все началось, я видела в этом преимущества, узнала очень много новых продуктов. Я поняла, что наше питание делится на несколько уровней: первый – едим все подряд и не различаем это брокколи или бургер, второй – убираем мясо (вегетарианство), третий – убираем молоко (веганство), четвертый – сыроедческая кухня. Сыроедение тоже имеет несколько этапов: сначала мы делаем привычные для нас блюда сыроедческими, дальше начинаем есть только фрукты и овощи, на третьем этапе ты понимаешь, что пища навязана миром и есть не нужно так много, ты можешь питаться соками и живешь на этом прекрасно. Некоторые люди потом уменьшают количество соков и живут на глюкозе и соли.

Я сейчас прохожу последний уровень своего сыроедения и две недели употребляю только фреши.

Какие возникали сложности при изменении питания?

Я сразу начала есть только овощи и фрукты. Два дня поела, после этого мне было трудно и плохо. Я не могла встать и просила, чтобы меня довели до дома. Это был период боли. Потом я начала открывать для себя сыроедческую кухню. Оказалось, что существуют сыроедческие кафе, хлебцы, даже суши и бургеры. Потом стало легче.

Плюсы и минусы сыроедения?

Плюсы: их очень много, поэтому я вернулась к нему. Во мне становится нереально много энергии, она просто переполняет. Ты начинаешь спать по 5 часов и тебе этого достаточно, чувствуешь легкость и чистоту. Тело становится сухим, оно не худое, а приходит в норму, убирает всю лишнюю воду, отечность. Ты не тратишь время на приготовление. Минусы в том, что твой социум не готов к этому и он психологически на тебя давит, держится от тебя далеко. Продукты могут быть дороже обычных: хот-дог будет стоить 20 гривен и ты им наешься, а сыроедческие суши – 90 и тебе может не хватить.

Как перейти на сыроедение, не вызывая у организма стресс?

Стресс будет всегда. Можно растянуть переход на несколько месяцев и постепенно отказываться от продуктов: мяса, рыбы и т.д. Но я советую переходить энергичнее, просто пережить несколько тяжелых дней и сказать «все». Важно не как переходить, а с какой целью это делать.

Такое питание подходит всем?



Абсолютно всем, не подходит тем, кто не готов к этому морально и психологически. Просто надо научиться, узнать как бывает и каждый день спрашивать себя – «для чего я это делаю и действительно ли это мне нужно?».

Для вас сыроедение – это …?

Это мое здоровье, легкость и долголетие.

Вы скучаете по каким-то продуктам?



Нет, сейчас я уже настолько сознательная, что понимаю, что другие продукты меня засоряют. Вареная пища наполняет слизью, хоть я и правильно питалась. Сейчас у моего организма чистый период, однако до сих пор могут выходить токсины в виде сыпи. Я рада, что мир не навязывает мне ни свои продукты, ни ароматы, ни аппетиты. Я сама выбираю.

Вы проводили марафон «я не боюсь сыроедения». Какова его цель и результаты?

Я очень хотела, чтобы люди попробовали. Я знаю, что мои марафоны любят и ими интересуются. Многие начинали его ради похудения. Я думала, что пусть хоть неделю попытаются ради этого, а в процессе увидят плюсы. И увидели. В результате некоторые люди остались на сыроедении, а некоторые даже стали моими клиентами, чтобы научиться, закрепить и узнать, как это продолжить. Не моя цель делать людей сыроедами или веганами, но моя цель показать плюсы на примере .

Как правильно выходить из сыроедения после марафона?

В зависимости от того, сколько вы были сыроедом. Если неделю, то следующие два дня едите вареные перемолотые овощи, затем добавляете в небольшом количестве каши по несколько столовых ложек, на пятый – шестой день можно есть немного кисломолочки.



Поделитесь рецептами сыроедческой кухни, которые смогут заменить привычные блюда?

Сыроедческий борщ готовится из растительного молока, свекольного сока, порезанного сырой свеклы, капусты, горошка и пряностей. Можно готовить окрошки из растительного молока и овощей. Также очень простой рецепт полезных конфет: смолоть арахис с водой, бананом, сделать шарики и обкатать их в кокосе. Есть сыроедческие хлебцы, которые можно есть как сэндвичи с авокадо. Можно делать пиццы, но для этого надо купить дегидратор. Сыроеды едят приготовленную пищу до 40 градусов. Я советую покупать хлебцы и сверху уже креативить. Когда-то я попробовала хлебцы со вкусом пельменей. Я была в шоке, они используют пижму, полбу и специальные специи. Создается впечатление, что действительно ешь пельмени. И, наверное, большое преимущество – смузи-пудинги, чиа-пудинги, они вкусные. Очень просто готовятся суши: берется нори, туда перемалывается цветная капуста, цукини и авокадо, которое их склеивает. Но для меня нет ничего вкуснее, чем банановое пюре.

Вы и дальше останетесь на сыроедстве?

Я поняла, что мне очень легко с питанием, когда я не планирую. Я просто делаю так, как мне комфортно. Поэтому не хочу зарекаться. Сейчас я понимаю, почему мне не нужны другие продукты. Я 100% буду отдавать преимущество сыроедению . Я его не пропагандирую, но понимаю, что для меня оно эффективно. Очищаются мысли, перестают беспокоить проблемы. Сейчас я очень энергичная, есть силы на тренировки и бег на большие дистанции. Раньше я бы не поверила, что это возможно на фрешах. Сыроедение стирает барьеры.

Анастасия Приходько

Фото: instagram khrystynapelenio