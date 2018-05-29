Королевская свадьба – сколько стоила и где Гарри и Меган проведут медовый месяц

Уже неделю Меган и Гарри официально супруги. Герцог и герцогиня Сассекские. Впрочем страсти вокруг главного светского события года не утихают. Несколько дней подряд туристы стояли в очередях в часовню Святого Георга, в Виндзорском замке. Там молодожены одели друг другу обручальные кольца.

По оценкам свадебных агентств роскошная церемония стоила $45 млн. Но ее Величество Елизавета Вторая, как известно, живет за бюджетные средства. Похоже, британцы настолько любят королевскую семью, что были готовы, как говорится, скинуться на свадьбу.

К тому же событие принесло немалый доход Великобритании. Сувенирная продукция и количество иностранных туристов вполне могли окупить этот праздник. Но самым обсуждаемым вопросом стали не деньги, а свадебное платье Меган.

Длинная вуаль, которую за невестой несли 2 мальчика в такой же форме, как у Принца Гарри, поразила гостей.

Британские и иностранные фаны королевской семьи задавались вопросом, какой же оберег выбрала Меган, когда шла под венец? Возможные варианты озвучил известный английский дизайнер свадебных платьев Ян Стюарт:

У нас британцев очень много предрассудков. Это могла быть шестипенсовая монета зашитая в туфельку или под платье, или маленькое сердечко спрятаное под одежду, это могут быть инициалы, нашитые с обратной стороны, мы всегда клеим голубой бант, потому что это цвет удачи.

В отличие от украинской традиции бросать свадебный букет в толпу холостых девушек, в Британии его кладут на могильную плиту неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.

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Вечной и чистой любви в своеобразной американской манере пожелал молодоженам темнокожий епископ, которого на церемонию пригласила Меган. Священник читал проповедь с айпэда, кричал и размахивал руками. Епископ говорит: специально не сдерживал эмоций.

После свадьбы девушки жаловались: все, принцы закончились. Ведь все внуки Елизаветы уже женаты. А старшие женщины, наоборот, обрадовались, даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Меган Маркл, которой Королева после свадьбы предоставила статус Герцогини, 36. Она на 3 года старше мужа.

Но нынешняя свадьба хоть и наиболее ожидаемая, но не самая важная для британских монархов. Говорит фотограф, который с 1980-го года сопровождает королевскую семью на всех мероприятиях.

Самая важная свадьба была у Принца Уильяма с Кейт Миддлтон, потому что Уильям станет королем, а Екатерина будет Королевой. Гарри сейчас 6-й в очереди на престол. Но эта свадьба очень важна, потому что Гарри – наиболее популярный член Королевской семьи.

Так на свадьбу будущих Короля и Королевы Уильяма и Кейт, в отличие от церемонии Гарри и Меган, были приглашены политики и международные делегации. И прошла она в Вестминстерском аббатстве – более официальном месте, чем Виндзорский замок, где поженились Гарри и Меган.

Поэтому нынешняя свадьба была скорее семейным событием, чем государственным. Как говорят вне политики. Между тем Герцогиня Сассекская должна пройти полугодовое обучение, чтобы соответствовать новому статусу. Говорят, что сама Королева приставила к невестке свою советницу, чтобы помочь овладеть обязанностями.

А вот фанаты Гарри отметили, что новоиспеченный герцог после свадьбы и в новом статусе ничуть не изменился. Его озорной характер остался при нем. Пару Гарри и Меган уже успели назвать милой в Королевской семье.

Для свадебного путешествия, которая состоится осенью, молодожены выбрали Намибию, где они работали волонтерами в начале отношений. По неофициальным данным ночь в отеле будет стоить молодым $700 за ночь. Опять будет платить бабушка? Вопрос открытый.

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