Самые дорогие города мира – на каком месте Киев

Инвестиционная банковская компания UBS признала Киев одним из самых дешевых европейских городов. А швейцарский Цюрих – самым дорогим в мире.

Всего организация оценивала стоимость жизни в 77 городах. Киев занял 75 строчку рейтинга.

Информация содержится на официальном сайте компании UBS.

При составлении рейтинга эксперты сравнивались цены на 128 товаров и услуг. Исходя из этого, рассчитывались расходы на нужды средней семьи из трех человек.

Месяц в Цюрихе стоит почти $4,3 тыс. Это без учета арендной платы за жилье, которую журналисты называют заоблачной. Там рекордные цены в магазинах, самая высокая в мире плата за услуги. Бакалейная продукция – вторая среди самых дорогих в мире. Позади Цюриха оказались Женева, Нью-Йорк и Осло.

Читайте: Самые дорогие компании мира по версии Forbes (РЕЙТИНГ)

Рейтинг 10 самых дорогих городов мира (без учета арендной платы за помещение) оказался следующим:

1. Цюрих – $4 260 на місяць.

2. Женева – $4 165.

3. Осло – $3 958.

4. Копенгаген – $3 897.

5. Нью-Йорк – $3 673.

6. Токио – $3 654.

7. Милан – $3 505.

8. Лондон – $3 411.

9. Чикаго – $ 3405.

10. Гельсинки – $3 337.

Напомним, австралийцы оценили Киев, поставив его выше Берлина в рейтинге “крутости”.