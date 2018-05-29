Самые дорогие города мира – на каком месте Киев

Инвестиционная банковская компания UBS признала Киев одним из самых дешевых европейских городов. А швейцарский Цюрих – самым дорогим в мире.
Всего организация оценивала стоимость жизни в 77 городах. Киев занял 75 строчку рейтинга.
Информация содержится на официальном сайте компании UBS.
При составлении рейтинга эксперты сравнивались цены на 128 товаров и услуг. Исходя из этого, рассчитывались расходы на нужды средней семьи из трех человек.
Месяц в Цюрихе стоит почти $4,3 тыс. Это без учета арендной платы за жилье, которую журналисты называют заоблачной. Там рекордные цены в магазинах, самая высокая в мире плата за услуги. Бакалейная продукция – вторая среди самых дорогих в мире. Позади Цюриха оказались Женева, Нью-Йорк и Осло.
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Рейтинг 10 самых дорогих городов мира (без учета арендной платы за помещение) оказался следующим:
1. Цюрих – $4 260 на місяць.
2. Женева – $4 165.
3. Осло – $3 958.
4. Копенгаген – $3 897.
5. Нью-Йорк – $3 673.
6. Токио – $3 654.
7. Милан – $3 505.
8. Лондон – $3 411.
9. Чикаго – $ 3405.
10. Гельсинки – $3 337.
Напомним, австралийцы оценили Киев, поставив его выше Берлина в рейтинге “крутости”.