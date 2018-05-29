Украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение – дата

27 июля 2018 года украинцы увидят редкое лунное затмение — полная Луна пройдет через тень Земли. Это будет самым длинным полным лунным затмением в 21 веке.

Так, общая продолжительность его составит около 103 минуты.

– Максимальная теневая фаза затмения составит 1,61 при прохождении Луны практически через центр земной тени. Продолжительность теневого затмения составит 1 час 43 минуты, что является максимальным значением в текущем столетии.

Общая продолжительность теневого затмения составит почти четыре часа, – отмечает Астрономический календарь.

Затмение будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе.

А вот в Северной Америке затмения не будет видно совсем.

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Кстати, в восточных регионах Украины затмение будет видно лучше, чем на остальной территории страны.

Ориентировочно затмение можно будет наблюдать около 22 часов 27 июля.

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