Как побороть алкогольную зависимость – ученые нашли способ

Терапия лекарственными препаратами в сочетании с физическими нагрузками позволяет снизить зависимость от всех типов активных веществ, включая антидепрессанты, и предотвращает рецидивы при длительном лечении наркотической и алкогольной зависимости.

К такому выводу пришли ученые из университета Буффало, передает Life.ru.

Они выяснили, что медикаментозная терапия, в которую “встраиваются” аэробные физические нагрузки, позволяет значительно легче и быстрее избавиться от пагубных привычек и зависимостей.

Оживленная ходьба, бег и другие нагрузки на руки и ноги позволяют снизить выработку ключевого нейромедиатора — дофамина и облегчить период абстинентного синдрома.

Учёные отметили, что всего 150 минут физической нагрузки в неделю позволяют попутно сократить риск развития сердечных заболеваний, артрита и диабета.

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К слову, ранее алкоголь и табак оказались самыми опасными субстанциями для здоровья всего населения Земли.