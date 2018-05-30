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Почему новые правила безопасности в интернете не работают

Пользователи интернет-приложений и смартфонов получили ряд сообщений от разработчиков, так называемые условия конфиденциальности. Почему так происходит, и как на это реагировать?

Смартфон

От каждого сайта, каждого приложения вашего смартфона, в которых вы хотя бы вводите свое имя, уже прислали или еще пришлют письмо – Privacy Policy.

Это письма, которые сообщают об обновлении политики конфиденциальности, рассказывает Утро в большом городе.

Внести изменения в свои правила компании были вынуждены из-за принятия Евросоюзом нового закона об использовании персональных данных.

Изменения в законодательстве были вызваны прежде всего рядом скандалов, связанных с социальными сетями и использованием персональных данных людей.

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Закон о конфиденциальности должен был заставить компании ограничить сбор персональных данных пользователей. Вместо этого они восприняли его как формальность и разослали пользователям сообщения о соблюдении ограничений.

В конце концов люди устали от этого спама и просто не читают сообщения. То, ради чего принимали европейский закон о защите персональных данных, не работает.

Ранее Ульяна Супрун раскрыла опасность смартфонов для здоровья и дала 5 советов для преодоления этих проблем.

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