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Гороскоп на сегодня, 30 мая

Сегодня, 30 мая, день подходит для проявления заботы, защиты об окружающих.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Хорошо провести время с более опытными людьми и напитаться их мудростью, оказать им помощь и поддержку. Сегодня можно отстаивать свою точку зрения, занимать твердую позицию в принятии решений.

Если в жизни есть ситуации, требующие вашего контроля, разбирательства, — самое время уделить этому внимание. К исполнению своих обязанностей лучше подойти с особой ответственностью.

Не стоит делать крупные и важные покупки, а также заниматься вопросами здоровья. Вечернее время может быть эмоционально сложным, есть смысл минимизировать контакты и заниматься тем, что приносит спокойствие и расслабление.

Благоприятно: стрижка волос.

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К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2018.

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