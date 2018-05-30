Календарь магнитных бурь на 2018 год (ИНФОГРАФИКА)

2018 год ознаменован всплеском геомагнитной активности. Факты ICTV публикуют график магнитных бурь и объясняют, почему они опасны для здоровья и кто в зоне риска.

Что такое магнитные бури?

Быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности.

Геомагнитные бури способны нарушить связь, системы навигации космических кораблей, приводят к возникновению поверхностных зарядов на трансформаторах и трубопроводах и даже к разрушению энергетических систем.

Магнитные бури: действительно ли влияют на здоровье и настроение? Да, конечно – всегда ужасно себя чувствую 38%, 48 голосов 48 голосов 38% 38%

Влияют только на пожилых людей и в отдельных регионах 31%, 40 голосов 40 голосов 31% 31%

Нет – это все выдумки 19%, 24 голоса 24 голоса 19% 19%

Конечно влияют, но несущественно 12%, 15 голосов 15 голосов 12% 12% Всего голосов: 127 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури особенно опасны для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Около 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно в это период.

Магнитные бури нередко сопровождаются головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом и перепадами давления.

Особенно опасны магнитные бури:

В самолетах. На высоте 9-11 км мы не защищены толстым воздушным слоем. Говорят, в “бурные” дни чаще случаются авиакатастрофы.

На Севере. Все, жители, живущие к северу от 60-й параллели, страдают от магитних бурь значительно больше.

В метро. Магнитные поля в метро возникают, когда поезда трогаются с места или резко тормозят. Сильнее они в кабине машиниста, в вагонах и у края платформы. Именно поэтому машинисты метро часто страдают от ишемической болезни сердца, а у пассажиров случаются внезапные сердечные приступы.

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Что делать в магнитную бурю?

Ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку. Отложите решение важных вопросов и принятия решений.

Обратите внимание на режим дня и рацион питания. Избегайте употребления алкоголя и тяжелой пищи.

Проводите больше времени на свежем воздухе, введите в рацион фрукты и овощи, а также витамины.

Как перенести бурю летом

Летом переносить магнитные бури особенно тяжело. Чувствительным людям важно быть осторожными. Лучше гулять утром и вечером, когда активность солнца стихнет.

Помещение нужно постоянно проветривать. Кроме того, если в часы магнитной бури есть возможность отдохнуть, лучше поспать. Во время сна колебания влияют на организм меньше, чем во время работы.

Календарь магнитных бурь 2018

Март:

13, 16, 19, 21, 22, 28, 29 марта – магнитные бури средней силы.

Апрель:

7, 20 апреля – незначительные колебания;

1, 18 апреля – колебания средней силы.

Май:

14 мая – слабая магнитная буря;

15, 18 мая – средние колебания;

12, 17 мая – ожидаются сильные бури.

Июнь:

8, 9 июня – средние колебания.

Июль:

7, 29, 30 июля – слабые магнитные бури;

15, 18 июля – сильнейшие колебания.

Август:

2, 3, 18, 19, 20 августа – слабые бури;

16, 17 – достаточно серьезные колебания.

Сентябрь:

1 – 10 сентября – сильные магнитные бури, которые пройдут одна за другой.

Октябрь:

20, 30 октября – очень слабые колебания.

Ноябрь:

11, 15, 18, 25 ноября – бури средней интенсивности.

Декабрь:

3, 8, 26, 29 декабря – сильные магнитные бури.

Мы уже писали о том, что в 2018 году Землю ожидают 20-35 геомагнитных бурь, среди которых 2-4 большие и очень большие.