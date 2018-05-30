Засушливо и жарко: погода на июнь в Украине

Факты ICTV получили эксклюзивный прогноз погоды на июнь 2018 года в Украине.

Факты ICTV получили эксклюзивный комментарий по прогнозу погоды на июнь 2018 от ведущего синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Голени.

Далее – прямая речь.

– Наш прогноз базируется на модельных расчетах, которые предоставляют аномалию температуры и осадков по отношению к средним многолетним значениям.

Опираясь на модельные расчеты ведущих мировых центров, на июнь прогнозируем среднюю месячную температуру на 1 – 1,5°С выше средних значений за базовый период, то есть +30-35°С в отдельные дни.

Читайте: Глобальное потепление. Прогноз погоды на лето 2018 в Украине

Осадков ждем меньше нормы. Больше всего ожидается осадков на западе и востоке Украины , а вот в южной, центральной и северной части страны будет ближе к норме.

В целом в июне ждем осадки где-то в пределах 80-90% нормы .

Так, европейские центры пришли к соглашению, что лето будет сухим и жарким. Весь сезон температура будет выше средней многолетних значений.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Земля нагревается и ученые не могут объяснить аномалии климата.