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Засушливо и жарко: погода на июнь в Украине

Факты ICTV получили эксклюзивный прогноз погоды на июнь 2018 года в Украине.

Факты ICTV получили эксклюзивный комментарий по прогнозу погоды на июнь 2018 от ведущего синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Голени.

Далее – прямая речь.

– Наш прогноз базируется на модельных расчетах, которые предоставляют аномалию температуры и осадков по отношению к средним многолетним значениям.

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Опираясь на модельные расчеты ведущих мировых центров, на июнь прогнозируем среднюю месячную температуру на 1 – 1,5°С выше средних значений за базовый период, то есть +30-35°С в отдельные дни.

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Осадков ждем меньше нормы. Больше всего ожидается осадков на западе и востоке Украины , а вот в южной, центральной и северной части страны будет ближе к норме.

В целом в июне ждем осадки где-то в пределах 80-90% нормы .

Так, европейские центры пришли к соглашению, что лето будет сухим и жарким. Весь сезон температура будет выше средней многолетних значений.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Земля нагревается и ученые не могут объяснить аномалии климата.

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