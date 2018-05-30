Прогноз погоды на сегодня, 30 мая (КАРТА)

Погода в Украине сегодня будет жаркой по всей территории страны, осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидается +25… +29°С.

Теплее всего будет на западе и юге страны – +27… +29°С, а вот на востоке ожидается: +24… +26°С.

Температура воздуха в центре Украины составит +26… +28°С, без осадков.

Киев – +27… +29°С, ясная погода.

А вот в Крыму станет немного свежее +23… +25°С.

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– Европа, до северных краев, завтра погрузится в тепло и даже жару. Только Испания и Португалия, на радость пешеходным туристам, окажется на открытом воздухе. В Украине также или тепло или очень тепло, – пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Напомним, какой будет погода на неделю в Украине.