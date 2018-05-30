Ранние ягоды: какие самые вкусные и как выбрать безопасную

Как клубнику не рассматривай – количество нитратов в ней на глаз не измеришь. Что же скрывается под яркой оболочкой, проверим с научной точки зрения.

В Киевском торгово-экономическом университете проводят эксперимент: с помощью специального устройства измеряют количество нитратов в клубнике с одной грядки.



Уровень нитратов почти в три раза выше установленной Минздравом нормы – 60 миллиграммов на килограмм веса.

Даже ягоды, выросшие на одном кусте, могут содержать разное количество нитратов.

Качество и вкус клубники зависит не только от содержания нитратов, но и от сорта.

Вкусный сорт считается клеры и ханей – достаточно сахарные и приятный аромат.

Профессиональный агроном развеивает миф: большая по размеру клубника – не обязательно менее вкусная и выращенная на химических удобрениях.

Поэтому покупать крупную клубнику можно. Но только если она светло-красного, а не багрового цвета – такой сорт в естественных условиях еще не созрел.

Как избавиться от нитратов в клубнике? Эксперты советуют просто ненадолго замочить ее в воде на минут 10-15.

А вот от термической обработки таких ягод врачи предостерегают.

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Стол в начале лета не обходится не только без клубники, но и без черешни. А как же в случае с ней, распознать, добавляли ли фермеры нитраты для улучшения роста.

Традиционно сезон черешни начинается в начале июня. Но на столичных рынках ее уже много и сейчас.

Правда, цены иногда – просто заоблачные. 150 гривен килограмм.

Но эксперты утверждают: на рынке будет появляться более качественная – крупная черешня, поэтому на резкое снижение цены не стоит рассчитывать.

Пока она доедет до столицы, значительно подорожает.

Но какими бы качественными ни были ягоды – врачи советуют соблюдать меру в потреблении.

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