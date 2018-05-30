Это меня пугает! 3-летняя малышка нарисовала призрака

К 3-летней девочки по ночам приходит призрак. По словам ребенка, это дух ее матери.

Фотография рисунка была опубликована в Twitter-аккаунте американская актриса Натали Моралес.

Обнаружить историю Руби актриса смогла в одном из журналов. Поразившись, она решила поделиться ею с пользователями.

По словам девочки, призрак имеет желтые ресницы, чтобы видеть в темноте.

– Это моя воображаемая мама, Грейтфул. Ее желтые ресницы означают, что она может видеть в темноте — она приходит ко мне только в ночное время. Иногда это меня пугает, но я всегда хочу, чтобы она вернулась. В ее животе два малыша. Ей 14, но у нее никогда не может быть дня рождения”, – отметила Руби.

В итоге публикация Моралес собрала более 85 тысяч лайков и десятки комментариев.

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К слову, в Сербии камеры зафиксировали призрака, который ходит за женщиной.