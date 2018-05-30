Сморщенные от боли, но счастливые. В Киеве прошел фестиваль Tattoo Collection

Громкая музыка, танцы, краски, еда, напитки, байкеры, дети и множество мастеров из разных уголков Украины, и то только. Факты ICTV расскажут, как прошел самый масштабный фестиваль татуировок страны – Tattoo Collection 2018.

Первое, что отличает этот фестиваль от других, которые также проходили на ВДНХ – очень громкая музыка, которую слышно еще за несколько павильонов. Даже если ты не собирался сюда идти, то все равно завернешь, чтобы посмотреть на источник такого приятного для ушей шума.

Ты прислушиваешься к музыке и не замечаешь, как оказываешься на самом фестивале. Перед собой видишь сцену с музыкантами и милой девушкой.

Давай уже играй то, а то я чушь здесь говорю какую-то, – обращается певица к барабанщику.

С другой стороны – детская зона с аниматорами, небольшая платформа для лирических выступлений аматорских объединений и выставка картин. Вот такой получился контраст.

По обе стороны от сцены расположились фудкорты – любимая зона всех ценителей уличной еды. Казалось бы, обычные блюда, которые можно найти по всему городу, здесь становятся особенно вкусными.

Далее замечаешь на первый взгляд суровых байкеров, которые только то и делают, что выпивают и трясутся над своими “железными конями”. Но здесь они другие. Они спокойно сидят за столиками, обсуждают новые татуировки и… пускают мыльные пузыри. Это, безусловно, самая милая картина, которую вы когда-либо видели.

Далее лестница ведет в павильон. Здесь разместилось все самое интересное. Сначала долго рассматриваешься вокруг, думаешь, с чего начать осмотр, а затем замечаешь толпу людей, которая собралась возле кого-то и делает кучу фотографий. Подходишь ближе и видишь его – самого пирсингированного мужчину мира Рольфа Бухгольца.

Я вообще люблю посещать подобные фестивали, поэтому этот мне тоже нравится. Очень крутая атмосфера. И, смотря на все это, я думаю, что когда-нибудь решусь сделать еще одно тату или пирсинг.

Помещение довольно просторное и светлое. На фоне звучит современная тематическая музыка, и доносятся комментарии ведущего со сцены. Мастера уже активно приступили к работе. Длинные очереди с самого утра выстраиваются у определенной студии. Ты видишь лица людей, которым делают татуировки, и они счастливые. Сморщенные от боли, но счастливые.

Пожалуй, самый большой плюс этого фестиваля – это возможность одновременно ознакомиться с лучшими тату-салонами Киева и других городов, а также оценить работу мастеров.

Кто-то может переживать по поводу стерильности здесь, но знаете, в искусстве татуировки больше стерильности, чем в душах людей.

Для сторонников “халявы” и “острых ощущений” была особая радость – бесплатное татуировки. Но не все так просто. С одним условием. Тату выбирает сам мастер без согласования с клиентом. То есть, все делается вслепую. И очередь была расписана на несколько часов вперед!

Нужно проще относиться к вещам и миру в целом. Мне нравится их стиль – я иду и бью. Я уверена в качестве и в том, что какую-то фигню мне не сделают. Поэтому, почему бы и нет. Живем один раз, как говорится.

Если же к такому экстремальному поступку вы еще не готовы, то был и другой вариант. Компания Sumersby, которая выступала одним из спонсоров фестиваля, дарила всем желающим бесплатные татуировки. Правда, только базилика. Как раз в честь выхода напитка с новым вкусом.

А для тех, кто все же не решился набить настоящее тату, компания предлагала хну или наклейки.

Я хотела тату, пока не открыла для себя хну. Это же можно в любое время подкорректировать, изменить или навести еще раз рисунок!

Но на этом “халява” не заканчивалась. За татуировку с символом ЧАЭС спонсоры вручали сертификаты на экскурсию в Чернобыль.

Кроме различных тату-стендов в павильоне свои работы также выставили украинские дизайнеры. Одежда, очки, украшения и сувениры были расставлены по всему залу. Хотя, значительно правильнее и логичнее было бы разделить все на зоны: места работы мастеров, аксессуары, еда и напитки. Тогда маленькие прилавки не терялись бы среди такого большого потока людей.

Просто на проходе постоянно образовывались новые группировки. Посетители знакомились, делились своими эмоциями, опытом и давали советы. В этом и есть вся романтика фестиваля.

Опытные “пользователи тату-салонов” советуют собственноручно делать эскизы. Тогда это максимально будет тем, что идет изнутри. А умелый мастер поможет все правильно реализовать.

Свое первое тату я набил в 17 лет. Как сейчас помню, что это еще делали по-старинке – заостренной струной. И желания у меня от этого не пропало, ведь я целеустремленный парень. Следующее решил сделать, так как выиграл в лотерею два сеанса у тату-мастера. Подумал, что это судьба, и пошел.

Юноша с восторгом рассказывает о своих татуировках, демонстрируя и комментируя их.

С одной стороны изображен подводный мир и суша, а с другой – все то-же, но после вмешательства человека. С токсинами, бочками, бомбами, дымом и фабриками. Это не просто красивый рисунок, это то, каким я вижу наш мир.

Тату – это как масштабный месседж. Это то, что ты хочешь сказать людям так, чтобы все услышали. Это способ выражения чувств в более глубокий способ. И если ты чувствуешь, что с маленькой розой за ухом или массивным “рукавом” ты есть самим собой, то скорее ищи мастера и воплощает свои идеи в жизнь.

А меня вот не приняли во внутренние войска Украины из-за тату. Но я не впадаю в депрессию по этому поводу. Очевидно, это было не мое.

Именно в этом уже есть проблема нашего общества. Почему люди с отличительными признаками воспринимаются иначе? Татуировки не делает человека менее ответственным или работоспособным. Нужно разрушать устаревшие стереотипы, а подобный фестиваль – прекрасное место для начала.

Основатель студии Планета Тату и по совместительству создатель фестиваля, Виктор Карпенко, стал как раз тем человеком, который начал ломать стереотипы и создавать культуру татуировок в Украине.

Помню, когда мы только начинали, нас было около 12 человек. И не потому, что никто не хотел. Просто в Украине больше не было мастеров. И вот, прошло буквально 14 лет, и мы доросли до такого высокого уровня.

Виктор долго высказывал слова благодарности своей команде и всем присутствующим, а позже перешел к награждению победителей.

В течение трех дней мастера проявляли свои навыки в разных категориях. И все боролись за главный приз – Golden Machine – бронзовую статуэтку, изготовленную по слепку руки Виктора.

Рука мастера и тату-машина – это одно целое. Аппарат наполняется энергией, которая тычет прямо в жилах. Так и рождается настоящее искусство.

Победу одержал молодой мастер из города Сумы Александр Харцыз. Публика приветствовала его бурными аплодисментами, восклицала имя, просила показать награду. Из колонок раздалась громкая музыка, а ведущий объявил о начале вечеринки.

Вот так и завершился крупнейший фестиваль свободы – свободы взглядов, самовыражения и эмоций.

А для тех, кто не смог присоединиться к этому действу, есть приятная новость – подобные мероприятия пройдут в Одессе и Львове уже этой осенью. Не упустите свой шанс!

Фото: @tattoo_collection_kiev

Анастасия Дячкина