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Гороскоп на сегодня, 31 мая

Сегодня, 31 мая, возможны конфликтные ситуации из-за намерения доказать свою правоту, но желательно не поддаваться на подобные провокации.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Звезды советуют сегодня предпринять действия, требующие силы и динамики, например, пение, ораторское искусство, приключения.

В то же время можно получить интересные результаты, если уделить время созерцанию, наблюдению за собой.

Сегодня неблагоприятно брать и давать деньги в долг, но удачными окажутся поездки и путешествия.

Читайте: Легко обмануть. Самые доверчивые знаки зодиака

К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2018.

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