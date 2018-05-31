Многие девушки хотят построить карьеру модели и готовы на все ради мечты. Этим особенно часто стали пользоваться брачные агентства и компании, оказывающие эскорт услуги. Факты ICTV собрали самые популярные схемы того, как из моделей делают живой товар.

Не проститутка, а эскорт модель! В чем разница?

В интернете куча объявлений о работе моделью с мелким предписанием, или вообще без него, эскорт. Девушек приглашают быть хорошим приложением к уважаемому клиенту и сопровождать его на различных мероприятиях. Однако, в анкетах и ​​контрактах часто есть сообщение о предоставлении интимных услуг по желанию девушки.

Новоиспеченным моделям обещают золотые горы, а главное полную конфиденциальность. Подобных объявлений на просторах сети просто множество.



Липовые модельные агентства: как из девушек делают проституток, схемы / 2 фотографии

Идеальная схема? Возможно, но не для девушки. Первое, что требуют работодатели это паспортные данные. Это один из крючков, а второй – это шантаж. Если некоторые агентства спокойно отпускают своих подопечных, то другие могут потребовать компенсацию. Она может быть разная: большая сумма денег, дополнительный период, который нужно отработать или найти замену себе.

– Нужны были деньги и все. Согласилась. Я была просто сопровождением на разных вечеринках. Мне платили $120 за несколько часов. Меня это устраивало до момента пока один из клиентов не стал требовать продолжения. Ему хотелось интима. Я отказала и попросила выпустить меня из машины. Однако, ему мой ответ не понравилась. Он начал нагло себя вести. Уже не помню как, но мне удалось его уговорить выпустить меня, – рассказывает Диана (имя изменено. – Ред.).

По словам девушки, ей пришлось уехать из столицы в другой город чтобы уйти от преследований. Кроме того, бывший эскорт модели пришлось взять девичью фамилию матери.

Если вы думаете, что вам моделями точно не быть и вас эта информация не касается, то спешу вас разочаровать. В эскорт-агентствах довольно много вакансий.

Ради эксперимента нахожу вакансию кастинг-менеджера. Меня приглашают в уютный офис в центре столицы возле станции метро Дворец спорта. У входа ждут две приятные женщины, которые поздоровавшись забирают у меня паспорт. Одна из них берет меня за руку и заводит в кабинет. Первое, , что настораживает, это вопросы:

Есть ли у вас парень?

Где работают ваши родители?

Сможете ли вы скрывать место, где вы работаете?

Потом мне немного рассказали о моих обязанностях. В них бы входил контроль за девушками, чтобы они всегда хорошо выглядит. Нужно находить новых моделей, заниматься их продвижением и подготовкой. Также нужно общаться с клиентами и подбирать для них девушек, которые бы отвечали всем прихотям заказчика.

Зарплату мне предлагали небольшую от 15 тыс. грн, но уверяли, что буду получать хороший процент за каждого клиента и новых моделей.

Как используют фото без вашего ведома

Вас приглашает фотограф на фотосессию, как невероятно красивую девушку и перспективную модель. Все проходит хорошо, вы получаете свои фото. Вроде все честно, но это только на первый взгляд.

“Брачные агентства” не брезгуют любыми методами чтобы заманить иностранных клиентов. О схемах нам рассказала модель Маша Гольштейн.

– Мне иногда пишут в сети с подобными предложениями. Клюют на хорошие фото. Однако, профессиональные модели знают, в какие агентства обращаться и в принципе у них есть знакомства в этой сфере, – отмечает модель.

Схема брачного агентства выглядит так:

Для привлекательной девушки устраивают фотосессию. Скажем, 10 фото отдают ей, а все остальные оставляют себе. Также еще иногда требуют показать паспорт на видео. Уникальные снимки делаются для того, чтобы клиент не смог их найти в Google-картинках. Следовательно человек уверен, что с ним говорит настоящая девушка.

Затем фото загружают в закрытый чат с клиентом, с которым общатся не девушка с фото, а профессиональный спикер. Дело в том, что в таких чатах нужно платить за время общения. Чем дольше клиент на связи, тем более агентство получит денег.

Это лишь крохотная часть того, как могут обманывать девушек и пользоваться их наивностью. Не нужно доверять людям только потому, что они засыпают вас комплиментами. Посоветуйтесь с теми, кто уже работает в этой сфере. А когда решите подписывать контракт, то проконсультируйтесь с юристом.

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Ранее Факты ICTV писали, что благотворительная организация Жизнелюб открыла в столице первое в Украине агентство моделей старше пятидесяти.