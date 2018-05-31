Цены на сигареты в Украине и мире (ИНФОГРАФИКА)

Сегодня отмечается Всемирный день без табака.

И хотя сейчас вошел в моду здоровый образ жизни, в мире остается еще очень много курильщиков.

В Украине за 7 лет распространенность курения уменьшилась на 20%, однако сегодня ежедневно продолжают курить 7,2 миллиона взрослых украинцев.

Правительство проводит антитабачную компанию путем повышения цен на сигареты. Акцизы в прошлом году дорожали уже трижды – в январе, марте и сентябре. В этом году украинцам также обещают подобную череду подорожаний.

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Сегодня пачка сигарет в Украине стоит в среднем около 29-30 гривен. В других же странах эта цена выше в несколько раз. К слову, в США средняя стоимость пачки сигарет выше, чем в Украине в 15 раз.

Факты ICTV собрали для сравнения, сколько стоят сигареты в европейских странах и не только.

Ранее Факты ICTV писали, почему украинцы бросают курить.