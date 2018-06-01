Где отдохнуть с детьми в Киеве в праздничный день

В первый день лета часть родителей устраивает отдых с детьми в семейном кругу, другие отправляют малышей в кинотеатры или детские центры развлечений. Факты расскажут, куда можно поехать с детьми в столице, чтобы хорошо отдохнуть всей семьей.

Этой весной в Киеве начала работу сеть пространств семейного досуга KACHELI. Это места, где посетители могут комфортно, безопасно и качественно отдохнуть всей семьей. Проект предусматривает развлечения для людей всех возрастов – от детей и родителей, в их бабушек и дедушек.

Первое пространство сети KACHELI появилось в 2016 году на ВДНХ и было единственным парком в мире, где на одной территории расположились десятки качелей различных форм и конструкций. Уже через год открылась следующая локация. Сейчас их четыре:

на ВДНХ

В парке Партизанской Славы

В Гидропарке

В парке им. Лазаря Глобы (г. Днепр)

Все пространства объединяет единая концепция, которая предусматривает организацию комфортного досуга на свежем воздухе, на чистой, безопасной охраняемой территории, где запрещено курить, употреблять алкоголь и выгуливать животных. Локацию регулярно убирают, высаживают зелененные сезонные растения. Есть интересные эко-зоны, созданные как организаторами, так и маленькими гостями пространств.

Отдохнуть семьей можно в одном из пространств не только в праздничный день. Почти каждые выходные здесь проводят уникальный проект Семья Фест. Этот праздник, во время которого дети с родителями на свежем воздухе изучают различные культуры, страны. Проект в легком игровом формате развивает полезные навыки.

В сети KACHELI отдохнуть может каждый. Здесь действует бесплатный вход для пенсионеров, участников боевых действий, людей с ограниченными физическими возможностями, детей-сирот и членов многодетных семей. Также сеть поддерживает социальные инициативы и сотрудничает с детскими домами и благотворительными организациями.

– Мы стараемся делать отдых на территории KACHELI интересным и разнообразным, сотрудничаем с различными организациями, детскими талант-студиями, школами и творческими студиями, – рассказывает директор сети KACHELI, Николай Король.

Для активного отдыха детей, молодежи и их родителей на территории KACHELI расположено более 40 качелей различных форм и конструкций. Есть удобные пуфы и креативные скамейки, а для тех, кто проголодался – в пространствах функционируют кафе для посетителей.