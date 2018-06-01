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День защиты детей: Google выпустил новый дудл

Сегодня, 1 июня, весь мир отмечает Международный день защиты детей. К празднику поисковый сервис Google опубликовал на своей главной странице дудл.

Дудл Google

Google напомнила о празнике его главным символом.

Это ярко-зеленый флаг с пятью цветными фигурками человечков, стоящих на символическом шаре-планете и играющих на музыкальных инструментах.

Каждая фигурка – красная, желтая, синяя, белая и черная – символ разнообразия и терпимости всех людей на планете.

Также поисковая система Google напоминает пользователям о том, что День защиты детей является одним из старейших праздников, поскольку установлен на посвященной благополучию детей Всемирной конференции в Женеве еще в 1925 году.

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Именно 1 июня 1925 года генконсул Китая в Сан-Франциско устроил для группы китайских детей-сирот праздник Дуань-у цзе (Фестиваль лодок-драконов).

Кстати, сегодня первый день лета, и Факты ICTV собрали лучшие поздравления для ваших родных и друзей.

Фото: google.com

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