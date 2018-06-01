Джоан Роулинг хочет написать новую книгу

Писательница Джоан Роулинг рассказала, что хочет написать книгу для детей.
Британская писательница Джоан Роулинг поделилась творческими планами и рассказала, что хочет написать новую книгу, сообщает Daily Mail.
По ее словам, новая история не будет относиться к миру Гарри Поттера. Роулинг также добавила, что планировала ее написание последние 6 лет.
Кроме того, писательница занимается написанием сценария для третьей части фильма Фантастические твари и где они обитают.
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К слову, Джордж Мартин написал книгу Огонь и кровь, в которой рассказал, что происходило за 300 лет до событий, показанных в Игре престолов.
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