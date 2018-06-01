Гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2018

Гороскоп на июнь 2018 для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на июнь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

В этот период вы почувствуете новый приток жизненной энергии. Вы будете находиться в центре внимания и задавать тон.

Начальство будет склонно поддержать вас – это шанс продемонстрировать свои возможности. Укрепляется уверенность в себе, сила воли. Легче будут преодолеваться препятствия, финансовые вопросы, сделки и договора будут доведены до успешного завершения.

В 20-х числах июня ваша уверенность в себе и сила воли подвергнутся испытаниям. Успех зависит от вашей способности или желания противостоять чужим требованиям. Возможно, вы попадете в ситуацию, которая заставит вас усомниться в своей правоте или будущем успехе вашей нынешней работы. Однако, вы способны достичь и достигнете поставленных целей, если сумеете преодолеть раздражение и разочарование.

Гороскоп для Тельцов

В первой половине июня ощутите внутреннюю свободу и раскрепощенность, испытаете чувство радости и уверенности в себе. Счастливый период для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного, для социальной активности. К тому же и здоровье не подведет.

Первая половина месяца благоприятна для покупки вещей, а также для завершения общественных и финансовых дел. Вторая половина месяца достаточно напряженная. В этот период вам тяжело совладать со своими эмоциями, а это в свою очередь приведет к импульсивным, резким, агрессивным и грубым действиям.

Что касается финансовой сферы, то завышенные требования к жизни, внутреннее беспокойство может привести к ошибочным действиям, а это спровоцирует денежные потери. Из-за невнимательности повышается опасность несчастного случая.

У вас могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими по поводу различных суждений. Поэтому вам следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая при этом понять окружающим, что они вправе иметь собственное мнение.

Гороскоп для Близнецов

Вы полны жизненных сил и энергии, честолюбивы и горды собой, что способствует позитивным результатам в делах. Полезным будет поразмыслить о том, чему научило вас прошлое, устремите взор туда, где вы хотите оказаться в будущем. Забудьте о мировых проблемах и сосредоточьтесь на собственных ожиданиях. Главная мера предосторожности — не принимать слишком многое как должное и не становиться чрезмерно самоуверенными.

В 20-х числах июня в информации и идеях, которые вы представляете или получаете, присутствует доля негатива. Вы стремитесь навязать окружающим свое мнение, они в свою очередь попытаются манипулировать вашими идеями в своих интересах. Это не самое лучшее время для проявления оригинального мышления и свободного обмена мнениями. Страх перед утерей или хищением информации в этот период осложняет жизнь.

Читайте: Легко обмануть. Самые доверчивые знаки зодиака

Гороскоп для Раков

Открываются новые возможности, что в конце концов принесет вам признание или положение лидера. В этот период вы столкнетесь с ситуациями, которые помогут вам по­нять, насколько динамичным и полным жизни вы спо­собны быть, или же дадут вам шанс изменить направле­ние, в котором вы движетесь. К другим возможностям относится шанс найти друзей, вступить в группы, занять более благоприятное или престижное положение — либо с помощью друзей, либо в связи с ними.

Полученная информация, новые впечатления побуждают вас к творчеству. Яркие, светлые мысли, умение словом поддержать другого человека, вдохновить на свершения создают вокруг вас атмосферу любви. Вы все делаете на подъеме, легко и получаете хороший результат, но необходим личный контроль во всем, не полагайтесь на других.

Месяц будет полон семейных споров и поездок. Возможны известия, касающиеся членов семьи или весточка от родителей. Обстоятельства заставляют работать дома по состоянию своего здоровья или здоровья одного из родителей.

Гороскоп для Львов

Июнь вообще не простой месяц, он полон разногласий. Мнения и особенно действия окружающих, вряд ли, обеспечат вам поддержку. Взаимоотношения с влиятельными людьми могут стать напряженными – возможно, в результате гнева или слишком острой конкуренции. Даже если вы без колебаний принимаете вызов, лучше держаться в тени и строить планы на более благоприятный период.

Во второй половине июня личное обаяние и физическая привлекательность помогут вам решить многие проблемы. Вы будете окружены красотой, вам предстоит поддерживать связь с красивыми и артистичными людьми. Стоит воспользоваться возможностями этого месяца, например, вы можете завести удачные знакомства на концертах, выставках или показах мод. Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку, а вы в свою очередь пожелаете внести свой вклад в совместное предприятие. Ваши качества будут заметны и оценены окружающими. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. Не будьте чрезмерно снисходительны к своим слабостям и не гонитесь за удовольствиями, не зацикливайтесь на личных проблемах.

Что касается здоровья, то старайтесь не перенапрягать сердце и позвоночник, избегайте действий, в результате которых возможны травмы головы или лица.

Гороскоп для Дев

В первой половине июня будут чувствоваться проблемы с самооценкой: вы либо будете переоценивать свои возможности, либо будете не вполне уверены в собственных силах. Вероятны препятствия и проблемы в делах. Не стоит браться за реализацию новых идей и не нужно принимать важных решений. Есть вероятность давления на вас более авторитетных людей. Постарайтесь быть сдержанными, не ввязываться в ссоры.

Во второй половине месяца вы чувствуете себя более комфортно, внешние обстоятельства более благоприятны. Наступают благополучные дни для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах интересов. Удача может улыбнуться вам совершенно неожиданно, но сложность заключается в том, что вы, вряд ли сможете контролировать общую тенденцию или корректировать ситуацию в своих интересах.

Данный период не в состоянии улучшить ваше эмоциональное состояние или послужить исполнению ваших желаний. В плане здоровья вероятен упадок сил или переутомление. В этот период вполне вероятны стрессы.

Гороскоп для Весов

Вы приобретаете более полное ощущение собственной уникальности и внутреннего удовлетворения. Если нынешние обстоятельства вызывают у вас беспокойство, вы можете хотя бы частично избежать разочарования, гнева или замешательства.

Радуйтесь окружающему миру и своему месту в нем. Полученные вами известия и информация или способ их использовать могут значительно улучшить ваш личный имидж и репутацию в этот период. Окружающие благосклонно отнесутся к вашим достижениям, а также к вашему мнению.

Это благоприятное время для начала проекта, связанного с литературным творчеством или общением, для участия в деловых соглашениях или для начала путешествия. В этот период вы получите поддержку, вы почувствуете себя увереннее и будете видеть результаты ваших усилий, что привлечет к вам людей и гармонию. В этот период есть реальная возможность занять место руководителя.

Читайте: Топ-5 самых страстных зодиакальных пар

Гороскоп для Скорпионов

Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны своими поступками, у вас будет повод гордится собой. Это хорошее время для установления партнерских и прочих взаимоотношений. Однако, успех ваших усилий, наверняка, будет сведен на нет излишне агрессивными или поспешными действиями. Найдя способ обуздать эти склонности, вы достигнете большего, чем ожидали.

В 20-х числах вы начнете реализовывать собственные идеи. Общественная деятельность и выполнение служебных обязанностей будут приносить вам удовольствие. Вы легко решаете финансовые проблемы, можете провернуть не одну удачную сделку. Открываются новые перспективы.

Гороскоп для Стрельцов

Остерегайтесь принимать участие в борьбе за власть, сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством, официальными организациями. В этот период довольствуйтесь неспешной самостоятельной работой.

Во второй половине месяца вам удастся произвести впечатление на окружающих своими качествами, смело демонстрируйте их. Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны своими поступками. Вы для всех будете желанным гостем и радушным хозяином, стоит воспользоваться нынешними возможностями.

Успех вероятен для тех, кто не сидит сложа руки — это означает, что вам необходимо самим создавать различные ситуации, участвовать в разнообразной деятельности, расширять свой круг общения, чтобы привлечь те возможности, к которым вы стремитесь.

Читайте: Чего боятся знаки зодиака – главные фобии



Гороскоп для Козерогов

Повышенная конфликтность, столкновения из-за идей и мнений, затрудненность в общении – все это характерно для этого периода. Стремление утвердить свое мнение, точку зрения, интересы и идеи во что бы то ни стало сослужит вам плохую службу. Романтические встречи, прогулки, пикники, общение, не доставят вам удовольствия и могут привести к нервному переутомлению, недовольству собой и партнером. Соблюдайте дистанцию с детьми. Ваш совет может быть воспринят неправильно или даже принести вред.

Избегайте оптимистичной оценки состояния своих дел, а также не расточительствуйте. Несобранность и нервозность, ведение дел при плохом самочувствии может привести к провалу деловых переговоров. В вас просыпается дух противоречия, вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете.

Гороскоп для Водолеев

Период выдержки, спокойствия и концентрации. Давно забытые дела в эти дни могут быть благополучно завершены. Таким же благоприятным этот период будет для планирования долгосрочных проектов на будущее, однако в это время следует быть благоразумнее, осмотрительнее и настойчивее.

В эти дни можно ожидать поощрения от начальства в виде премий, повышения в должности. Вы закладываете прекрасный фундамент дальнейшего развития и процветания, можете заключить хорошо продуманные и длительные сделки и договора.

Благоприятный период для реорганизаций на службе с целью повышения производительности труда, внедрения передовых методов, для переориентации на новый вид деятельности.

Лучше не совершать в конце месяца деловых поездок, не делать ответственных заявлений, не устраивать конференций.

Гороскоп для Рыб

Первая половина июня – напряженный период, опасайтесь собственных проявлений ложной гордости и эгоизма, диктата в отношении с сотрудниками. Отложите заключение сделок, стычки с начальством не прибавят вам популярности и могут испортить карьеру. Рабочий процесс сопровождается ссорами и недовольством, различными затруднениями и препятствиями. Вы можете понести неожиданные потери. Тем не менее, если вам удастся найти конструктивное решение проблем, то можете добиться достойных результатов во взаимоотношениях.

Нервозность, плохое настроение, снижение самочувствия, потеря бдительности и поддержки со стороны близких людей усугубляют текущие болезни, а здорового человека могут привести к травматизму, несчастным случаям.

Во второй половине месяца происходят заметные улучшения. Полученные вами известия и информация могут значительно улучшить ваши дела и репутацию в этот период. Окружающие благосклонно отнесутся к вашим достижениям, а также к вашему мнению. Это благоприятное время для начала проекта, связанного с литературным творчеством или общением, для участия в деловых соглашениях или начала путешествия.