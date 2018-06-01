Поздравления с первым днем лета в прозе и стихах

Наконец наступило долгожданное лето. Все спешат поздравить друг друга с символической датой. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с первым днем лета для ваших родных и друзей.

Мы собрали для вас лучшие поздравления с 1 днем лета в стихах, прозе и картинках.

Наконец-то наступило

Лето долгожданное:

Сказочное, теплое,

Милое, желанное.

С первым днем поры прекрасной

Всех вас поздравляю.

Теплых, ласковых минут

Лета вам желаю.

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Мечта сбылась — пришел первый день лета! Желаю всем фантастически великолепного времяпровождения! Каникул, отпусков и много выходных. Тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств и прекрасных событий. Отдыхайте, наслаждайтесь и улыбайтесь душой!



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Лето! Лето, наступило,

Поздравляю с этим я,

Отдыха тебе желаю,

Радости, добра, тепла!

Лета яркого тебе, восторгов,

Веселиться, не грустить,

Настроенья чумового,

Все заботы позабыть!

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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив!

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Напомним, 1 июня отмечают День защиты детей. Факты ICTV писали, от чего страдают дети в Украине.