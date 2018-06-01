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Поздравления с первым днем лета в прозе и стихах

Наконец наступило долгожданное лето. Все спешат поздравить друг друга с символической датой. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с первым днем лета для ваших родных и друзей.

Мы собрали для вас лучшие поздравления с 1 днем лета в стихах, прозе и картинках.

Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.

С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.
***

***

Мечта сбылась — пришел первый день лета! Желаю всем фантастически великолепного времяпровождения! Каникул, отпусков и много выходных. Тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств и прекрасных событий. Отдыхайте, наслаждайтесь и улыбайтесь душой!

***

***

Лето! Лето, наступило,
Поздравляю с этим я,
Отдыха тебе желаю,
Радости, добра, тепла!

Лета яркого тебе, восторгов,
Веселиться, не грустить,
Настроенья чумового,
Все заботы позабыть!

***

***

Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив!

***

Напомним, 1 июня отмечают День защиты детей. Факты ICTV писали, от чего страдают дети в Украине.

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