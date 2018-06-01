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Ученые изобрели “нервы” для роботов

Ученые создали гибкое волокно, которое способно передавать электронные сигналы.

Робот

Швейцарские инженеры создали создали гибкое волокно, которое способно передавать электронные сигналы и реагировать на давление, сообщает EPFL.

Внутри волокна находится несколько десятков рядов электродов. Оно может реагировать на давление, сгибание, повреждение и различать силу прикосновения.

Разработчики подали патент на технологию. Она поможет предоставлять работам ощущение прикосновения, которое очень важно при взаимодействии с объектами.

Ученые считают, что их материал также можно будет использовать в разумной одежде или портативной электронике.

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К слову, американская компания Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-собак SpotMini в 2019 году.

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