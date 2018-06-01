Как стать ребенку другом? Топ-3 лайфхаков для родителей

1 июня традиционно отмечают День защиты детей. Мы решили собрать несколько интересных лайфхаков для родителей, которые помогут вам быть ближе со своими детьми.

Родительские будни далеко не похожи на яркие глянцевые фото и веселые фильмы. В них очень много забот, волнений и тревог, сократить которые помогают лайфхаки, не раз проверенные на практике другими папами и мамами.

Найдите золотую середину между “строгими” и “демократичными” родителями, но, важно, не переборщить с желанием быть современными родителями. “Слишком” – плохо в любой ситуации.

Не самая лучшая идея играть в хорошего и плохого родителя. Так, во многих семьях мама все разрешает, а отец пресекает или наоборот. Такого быть не должно. Дети не всегда могут понять, что это делается для их блага и чаще всего держат обиду на одного из взрослых.

Есть два основных правила в отношениях с детьми — взаимопонимание и взаимоуважение. Если вы с детства будете прививать и демонстрировать ребенку эти качества, они ему очень помогут в будущем. И не только чадо, но и его окружение скажут вам “спасибо!”.

Больше говорите. Разговоры не должны сводится к единому “как учеба”. Рассказывайте друг другу интересные факты, смешные ситуации и советуйтесь – так ребенок всегда себя будет чувствовать важным и будет всегда советоваться с вами.

Поддерживайте друг друга. Неважно, получается у ребенка или нет, поддержите его в очередной идее. Да, это может быть ветеринарная для муравьев и червей или создание трансформера, который будет дружить с людьми и показывать им Вселенную.

Да, вам может показаться идея абсурдной, но ребенок развивает свою фантазию и ищет себя. Помогите ему, подыграйте и сами поверьте в то, что он делает. Может, через несколько лет именно ваше дитя составит конкуренцию Илону Маску, потому что именно вы его поддержали в нужный момент. Интересуйтесь и верьте!

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Мы тут собрали несколько интересных лайфхаков, которые когда-либо использовали родители, чтобы быть ближе к своим детям и проводить весело время вместе.

Папа стал влогером ради своих детей

Отец пятерых детей из Британии Джастин Смит завел собственный канал на YouTube ради того, чтобы больше общаться со своими детьми, которых сложно оторвать от гаджетов.

Влогер из мужчины получился успешный: уже после второго видео о нём написала местная газета, а после четвёртого он еле успевал отвечать на запросы об интервью.

– Я просто уже не могу смотреть на головы своих детей, опущенные к экранам их телефонов. Так что, если единственный способ общаться с ними — это завести свой собственный влог, пусть будет так. Эту идею мне подсказала моя старая подруга. Посвящаю это всем остальным родителям, которые уже устали наблюдать, как их дети глаз не отрывают от телефона.

Отец придумал способ привить детям любовь к спорту Американец, обеспокоенный тем, что его дети мало двигаются, собрал гребной тренажер со встроенным генератором, от которого работает игровая приставка. Кадры того, как работает изобретение, мужчина выложил на YouTube-канале. Чтобы дети могли поиграть в приставку, одному из них приходится постоянно “грести”. По словам мужчины, детям нравится тренажер со встроенной световой шкалой. Иногда мальчики соревнуются, кто зажжет шкалу ярче и кто сможет произвести больше энергии.

Мама придумала, как приучить ребенка к здоровой еде

Жительница Мельбурна, Австралия, Лэлэй Мохмеди – женщина очень креативная. Увидев, что ее сын Джейкоб ни в какую не соглашается есть полезные продукты, Лэлэй не растерялась и придумала крайне оригинальный выход из ситуации.

Чтобы уговорить сына есть здоровую пищу, молодая женщина решила превратить обед малыша в настоящий праздник – а точнее, преобразить блюда в персонажей его любимых мультфильмов.





Как стать ребенку другом? Топ-3 лайфхаков для родителей / 3 фотографии

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