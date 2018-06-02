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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 2 июня/

Гороскоп на сегодня, 2 июня

Сегодня желательно отложить важные дела, встречи и принятие серьезных решений.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Сегодня хорошо посвятить день уборке дома, наведению порядка в делах, в уединении.

С восхода и до появления Луны благоприятно соблюдать сухой пост, либо пост на воде.

Этот день считается благоприятным для пеших прогулок.

Сегодня есть вероятность конфликтов и проявления агрессии, которую желательно направить в физическую активность.

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Неблагоприятными в этот день считаются надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, подстригание ногтей. Также не стоит брать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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