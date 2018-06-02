106-летняя англичанка Мэделин Дай рассказала, что ей удалось дожить до такого возраста благодаря избеганию стрессов, которые сопряжены с браком.

Женщина никогда не состояла в отношениях, пишет Mirror.

– Всякий раз, когда у нее спрашивают о ее прошлых романах или браках, она отвечает: “У меня не было ни одного мужчины, поэтому я и дожила до такого возраста, – рассказала племянница долгожительницы.

Она любила готовить себе стейки и чипсы, а также заниматься по дому. Несмотря на возраст, старушка самостоятельно вешала занавески. В конечном итоге, Мэделин переехала в дом престарелых.

Женщина до сих пор ходит без палки и обожает общаться с людьми. 28 апреля ей исполнилось 106 лет. Мэделин съездила в гости к родственникам, а затем устроила вечеринку для остальных стариков.



У меня не было ни одного мужчины! 106-летння англичанка раскрыли секрет долголетия / 2 фотографии

Читайте: Как продлить молодость: топ-5 советов

К слову, ранее ученые нашли психологический секрет долголетия.