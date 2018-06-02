В небе над Великобританией заметили НЛО

30-летний Джеймс Голдман из Линдса, Великобритания, снял на видео загадочный летающий объект, напоминающий Звезду смерти из Звездных войн.

Мужчина рассказал изданию Mirror, что НЛО висело на высоте около 300 метров и выглядело как ярко-белый металлический шарик.

– Это определенно не было самолетом, и оно летело слишком низко, чтобы оказаться спутником. Я знаю, как выглядят дроны, и на них оно тоже не было похоже, – рассказал он.

Эксперты пока не знают, что за объект попал в объектив Голдмана. Уфолог Гэри Хезелтин склонен считать, что житель Лидса стал свидетелем аномального явления.

– Это интересный материал, и, судя по информации, предоставленной очевидцем, это и правда что-то аномальное, – говорят ученые.

Интересно, что сам Джеймс Голдман прежде не верил в существование пришельцев и скептически относился к сообщениям об НЛО. Теперь он планирует пересмотреть свои взгляды на этот счет.

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