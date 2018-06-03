Гороскоп на сегодня, 3 июня

На сегодняшний день можно запланировать любые материальные дела и духовные практики.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

Весьма благоприятно посетить храм, оказать почтение божествам, обратить свой внутренний взор к Богу. Можно планировать путешествия, покупать билеты в отпуск, отправляться в поездку, решать обычные текущие дела, а также вопросы, касающиеся транспортных средств. Хорошее время для получения знаний и образования, в том числе духовного, посещение курсов будет продуктивным.

Если есть внутренняя потребность внести ясность в какой-то вопрос, стоит с утра высказать намерение на получение ответа и отпустить ситуацию: высока вероятность, что случайно услышанное слово послужит вам подсказкой свыше.

Желательно сегодня аккуратно отнестись к продуктам питания, особенно при предрасположенности к аллергии.

Читайте: Легко обмануть. Самые доверчивые знаки зодиака

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2018 для представителей всех знаков зодиака.