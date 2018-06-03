NASA: экипаж Международной космической станции вернулся на Землю

Экипаж Международной космической станции, в составе трех космонавтов, приземлился возле города Жезказган в Казахстане.

– Экипаж выполнил сотни экспериментов, включая испытания материалов, исследовал влияние микрогравитации на костный мозг и рост растений в космосе, – сообщает NASA.

В составе экипажа были российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Кана.

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Астронавты пробыли в космосе 168 дней.

Ранее Факты ICTV писали, что экипаж МКС в ближайшее время разморозит запасы спермы, доставленные на станцию космическим кораблем Dragon, и проверят, как половые клетки человека ведут себя в космосе.

Фото: NASA.