PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / NASA: экипаж Международной космической станции вернулся на Землю/

NASA: экипаж Международной космической станции вернулся на Землю

Экипаж Международной космической станции, в составе трех космонавтов, приземлился возле города Жезказган в Казахстане.

– Экипаж выполнил сотни экспериментов, включая испытания материалов, исследовал влияние микрогравитации на костный мозг и рост растений в космосе, – сообщает NASA.

В составе экипажа были российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Кана.

Читайте: Умер астронавт Алан Бин, побывавший на Луне

Астронавты пробыли в космосе 168 дней.

Ранее Факты ICTV писали, что экипаж МКС в ближайшее время разморозит запасы спермы, доставленные на станцию космическим кораблем Dragon, и проверят, как половые клетки человека ведут себя в космосе.

Фото: NASA.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка