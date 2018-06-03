Петров пост 2018: что можно есть

В понедельник, 4 июня, у православных украинцев начнется Петров пост, который в 2018 году будет длиться до 12 июля – до Дня святых апостолов Петра и Павла. От чего зависит дата и что можно есть в этот период?

В Центре информации Украинской Православной Церкви говорят, что пост – лучший период для серьезной работы над собой, чтобы мы почувствовали присутствие Бога в своей жизни.

– Человеку дается время, чтобы избавиться от грехов и страстей. Святитель Иоанн Златоуст учит: “Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост – это удаление от зла, обуздание языка, воздержание от гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, обмана и клятвопреступлений”. Петров пост – это благовидный предлог, чтобы выполнить хотя бы одно из перечисленных предписаний, – сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

По его словам, в дни поста верующие стараются чаще бывать в храме, исповедоваться и причащаться.

Продолжительность поста каждый год меняется и зависит от Пасхи.

Он всегда начинается ровно через неделю после Троицы и всегда заканчивается 12 июля.

Таким образом, Петров пост может длиться от 8 до 42 дней.

Что есть в Петров пост

Он считается нестрогим – нельзя употреблять только мясо, молочные продукты и яйца.

В отдельные дни – в среду и пятницу – отказываются и от рыбы (только вода и хлеб).

На праздник Рождества Иоанна Предтечи, 7 июля, рыба разрешается

День апостолов Петра и Павла, 12 июля, не входит в пост, но выпадает на среду, поэтому постный – пища с растительным маслом и рыба.

Что нельзя делать в Петров пост

Нельзя венчаться и крестить детей.

Запрещено заниматься рукоделием, чтобы не зашить свое счастье и благополучие.

Не следует давать деньги в долг, а также стричься, потому что волосы будут тонкими.

Запрещено также гадать.

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