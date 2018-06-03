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SpaceX изменила дату запуска людей на орбиту Луны

Компания Илона Маска SpaceX перенесла с конца 2018 на середину 2019 года коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

О переносе рассказал официальный представитель SpaceX Джеймс Глисон, но не объяснил причины такого решения.

– SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет, – уточнил Глисон.

Кстати, в январе сообщали о том, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) откладывает до весны 2019 года начало регулярных пилотируемых полетов космических кораблей, разработанных SpaceX и корпорацией Boeing.

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Это обусловлено слишком высоким риском внештатных ситуаций и аварий при эксплуатации этих коммерческих кораблей. Американцы для доставки грузов на Международную космическую станцию используют корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX.

К слову, на заявление Boeing о планах долететь до Марса раньше, чем компания Илона Маска, последний отреагировал лаконичной фразой: “Сделайте это”.

Напомним, недавно SpaceX запустила Falcon 9 с семью спутниками.

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