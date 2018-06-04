Без этого нельзя похудеть! Раскрыт секрет стройности

Недосып нарушает работу гормонов, в том числе грелина (этот гормон отвечает за голод) и лептина (отвечающий за насыщение).

Об этом поведала врач-диетолог Светлана Фус, пишет Сегодня.ua.

– Кроме этого, недосыпание нарушает выработку гормона сна – мелатонина. Его низкий уровень в крови увеличивает риски лишнего веса на 40-60%. Поэтому наш сон должен длиться не менее восьми часов, – рассказывает эксперт.

Короткий сон (менее семи часов) также может стать причиной возникновения очень опасных заболеваний.

– Увеличивает риск ожирения, диабета, ишемической болезни или инсульта. Это негативно влияет на когнитивную функцию мозга и увеличивает количество ошибок в работе, – говорит Светлана Фус.

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