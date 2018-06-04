ДНК Украины: украинская художница показала американцам войну на Донбассе

В Нью-Йорке, в арт-центре WhiteBox, открылась первая персональная выставка украинской художницы Зинаиды.

Экспозиция предлагает вниманию зрителя диалог двух видеоработ художницы – Белый гроб и Mute. На открытии выставки также был показан перформанс Калина.

Проект называется 4.5.0. Это код, который используют украинские военные, чтобы сообщить, что все спокойно.

– Проект 4.5.0. направлен на то, чтобы в фокус внимания попали люди, которые имеют силу и отвагу бороться за идейность и сохранения своей страны Это лица героических женщин, которые были движущей силой протестов на Майдане и дальше продолжают вносить свой вклад в развитие страны, – говорит Зинаида.

Выставка 4.5.0.

Это не только первая экспозиция работ Зинаиды в США. Это также и первая выставка именно украинского художника в арт-пространстве WhiteBox, которому в этом году исполняется 20 лет и которое играет заметную роль в культурной жизни Нью-Йорка.

– Зинаида относится к числу немногих художников, имеющих в этом глобализированном мире свое Я, которое словно ДНК того края, откуда они родом. Эта выставка будет иметь успех. Имея 20-летний опыт организации выставок, в том числе об исторических фигурах и событиях, я уверен, что выставка Зинаиды будет резонансной для интеллектуальных и креативных жителей Нью-Йорка, потому что она со смыслом. Более того Нью-Йорку просто необходимо увидеть эту выставку, потому что мы здесь держим руку на пульсе и знаем, что происходит в Украине, – говорит основатель и художественный директор WhiteBox, куратор выставки Хуан Пунтес.

На открытии выставки Зинаида также обратилась к медиа и представителям американского мира искусства с призывом поддержать требование об освобождении режиссера Олега Сенцова и других украинцев, что являются политическими заключенными в России.

























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Фото: Charles Roussel.