Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня

Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 4 по 10 июня 2018 года.

Секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

Солнце продолжает свой путь в Знаке Близнецов. Это делает его спокойным и размеренным, поэтому и ваша жизнь окажется такой же сейчас, поскольку ваше будущее во многом зависит именно от этого космического объекта.

Все остальные планеты и Луна окажут меньшее влияние на вашу энергетику. Эмоции не будут бить ключом, не будут устремлять ваш разум в сторону хаоса. Общение с начальством и с людьми, которые старше вас, будет весьма продуктивным.

Энергия успеха будет растворена всюду вокруг вас. Впитать ее помогут позитивные эмоции и трудолюбие.

В любви тоже может все получиться, так что астрологи рекомендуют не откладывать романтические встречи на потом. Не стоит сидеть целыми днями дома на выходных — больше двигайтесь, если не хотите полноценно заниматься спортом.

Гороскоп для Тельцов

Луна и Венера — ваши главные помощники на пути к счастью и исполнению мечты. Венера — это источник чистой физической силы, хорошего настроения, любовной энергии. Она все еще находится в Раке, потому у нее хватит сил на то, чтобы поддержать вас в трудную минуту. Любовь ко всему красивому и стремление быть рядом со всем, что вам нравится — это то, что будет пробуждать в вас умеренно сильная Венера. Луна, ваш второй покровитель, будет демонстрировать максимальную силу 6, 7 и 10 июня. Это будут дни особой удачи. В эти дни уверенность в себе поднимется многократно. Откройтесь этому миру, настройте себя на работу, на любовь, на удовольствие. В такие дни можно без особых проблем ставить сразу несколько целей перед собой, потому что добиться их будет значительно проще.

Гороскоп для Близнецов

Юпитер и Нептун в грядущие семь дней окажутся наиболее значимыми планетами-антагонистами для вас. Юпитер ретроградный и умеренно активный в Скорпионе.

Он отвечает за связь с окружающим вас миром, но в виду его обратного движения всё может встать с ног на голову. Знакомиться с людьми будет немного проще. Стараться оценивать всё здраво.

Меркурий, ваш помощник, находится в Близнецах, где его энергетика возрастает. Особенно удачным днем для вас станет среда, 6 июня, когда Меркурий будет в аспектах к Урану и Нептуну.

Планируйте все важные дела на этот день, воспользуйтесь возможностью и изменить вашу жизнь к лучшему, не бойтесь трудностей.

Гороскоп для Раков

У Раков, по мнению специалистов в области астрологии, может появиться на этой неделе стойкое отвращение ко всему новому. Причина заключается в борьбе двух мощных сил — Луны (вашего союзника) и Марса (вашего антагониста).

Луна будет довольно стабильной и сильной в эти семь дней, но и Марс повысит свое влияние, сохранив максимальную энергетику в Знаке Водолея. Марс — планета, регулирующая эмоции, так что на этой неделе не стоит проявлять агрессию.

Все негативные настроения Марс будет усиливать, так что даже небольшое негодование может превратиться в непростительную грубость.

Сильная Луна будет стараться стабилизировать вашу энергетику. Хуже всего это будет получаться 4, 5, 8 и 9 июня.

В эти дни Луне не будет хватать сил, чтобы справиться с Марсом. Могут открыться какие-то новые фобии, появиться новые комплексы или обостриться старые. Будьте осторожными в процессе привлечения любви и денег.

Гороскоп для Львов

Львам стоит обратить внимание на Солнце и на ретроградный Плутон в Козероге, которые будет позитивно влиять на вас на этой неделе. Плутон будет усиливать энергию активности. Возрастет тяга к свершениям, станет легче добиваться цели.

Солнце, ваш главный покровитель, сейчас активно наполовину, причем уже в течение долгого времени. Это значит, что его пребывание в Близнецах откроет вам дорогу к самореализации, богатству, осознанию своих истинных целей.

Не бойтесь использовать больше творческого подхода к решению проблем. 5 и 6 июня поддержка Солнца будет максимальной в виду наличия большого количества позитивных аспектов с другими планетами.

5 числа — с Меркурием, Юпитером и Плутоном. 6 числа с Ураном и Нептуном. Воспользуйтесь этими днями.

Гороскоп для Дев

Меркурий, ваш помощник, будет активен на этой неделе. Учитывая, что это самая важная для вас планета, можно говорить о позитивных переменах в жизни.

Обычно, воздействие этой планеты влияет на способность к общению. Становится легче находить нечто общее с теми, кто вам нравится и, что самое главное, с теми, кто вам не нравится.

Ваши враги могут стать друзьями, союзниками. На финансовых делах и работе это скажется невероятно позитивно.

Самые важные дни недели — вторник и среда. Во вторник Меркурий окажется в тройном аспекте с Плутоном, Юпитером и Солнцем. Этот день будет благоприятным для тех, кто готов проявить способность к творческому развитию.

Нестандартное мышлений поможет решить старые проблемы, найти любовь, обрести удачу и уверенность в себе.

Гороскоп для Весов

Весам узнать свое предназначение в жизни поможет умеренно активная Венера в Раке. Эта планета для вас является лучшим другом и покровителем, поэтому сохраняйте свою заинтересованность во всем.

Апатия и уныние могут стать вашими злейшими врагами. Если захочется отдохнуть, то попробуйте насладиться чем-нибудь прекрасным. Особенно сильно это касается вторника, 5 июня, когда Венера окажется в оппозиции с Плутоном и будет покровительствовать всем творческим людям.

Марс, ваш злейший враг и прямой антагонист, будет сильным в Водолее. Такое положение будет отрицательно влиять на эмоции и может сделать вас чрезмерно эгоистичными и раздражительными.

Временами ваш негатив может переходить даже в жестокость, поэтому астрологи советуют следить за тем, как близкие люди и друзья реагируют на ваши выпады в их сторону. Вы можете потерять удачу, если настроите всех против себя.

Гороскоп для Скорпионов

На этой неделе Марс, ваш союзник, будет усилен в Знаке Водолея. Это значит, что улучшить свою жизнь вам поможет наличие правильных стремлений и умеренных амбиций.

Мотивацию искать следует внутри себя, не дожидаясь момента, пока клюнет жареный петух. Эту неделю постарайтесь провести в движении, в поисках страсти.

Вполне вероятно, что это будет хорошее время для любви, для интимной близости, занятий спортом и физической активности в целом.

Аспект Марса с Сатурном 8 июня поможет убрать эмоционально напряжение. В пятницу лучше не переутомляться, потому что продуктивность уже во второй половине дня может резко упасть.

В субботу Марс окажется в аспекте с Меркурием. В этот день остерегайтесь негативных эмоций, излишней грубости. Это не очень хорошо скажется на взаимоотношениях с людьми.

Гороскоп для Стрельцов

Одной из самых негативных для вас планет является Меркурий. Именно он будет определять вашу удачу или неудачу на этой неделе. Его активность в Близнецах означает, что пришло время переставать говорить людям вещи, в которых вы сами не уверены.

Болтливость будет вашим главным врагом в любви и делах.

5 июня Меркурий окажется в тройном аспекте с Солнцем, Юпитером и Плутоном. Этот день может принести много проблем и забот. Но соединение с Солнцем хорошо скажется на вашей продуктивности.

Также это удачный аспект для сохранения молодости и красоты. Можно смело менять образ, делать омолаживающие процедуры. Обратите внимание на пятницу и субботу — эти дни также могут стать проблемными из-за повышенной активности Меркурия.

Гороскоп для Козерогов

Козероги смогут узнать кто есть кто в их окружении. Сильная Луна окажет мощное негативное воздействие на вашу энергетику. Самые опасные дни — среда, четверг и воскресение.

В последний день недели Луна окажется в Знаке Тельца, что ослабит вашу энергетику.

Пока Марс, ваш покровитель, имеет наибольшую силу, вам не стоит расслабляться и отдавать свои позиции. Это время идеально тем, кто сможет проявить готовность к подвигам, напористость и боевой дух.

Никто не сможет вас остановить в пятницу, когда Марс окажется в аспекте с Сатурном. Этот день станет идеальным чтобы завершить важные дела.

Гороскоп для Водолеев

Астрологи отмечают умеренную активность Солнца на этой неделе. Пребывание его в Знаке Близнецов характеризуется постоянным появлением проблем для Водолеев. Возможно придется разбираться со старыми неурядицами. Также Солнце может повысить ваше тщеславие, высокомерие.

5 июня Солнце окажется в тройном аспекте с Плутоном, Юпитером и Меркурием. Эти три планеты и аспекты с ними будут касаться довольно важных эмоциональных и энергетических сторон представителей вашего Знака.

Именно поэтому астрологи рекомендуют остерегаться энергетических вампиров, которые могут активизироваться во вторник и лишить вас позитивной энергии.

6 июня Солнце окажется в двойном аспекте с Ураном и Нептуном, что поможет вам прийти в норму. В совокупности оба этих аспекта могут поднять ваше настроение, но и нарушить нормальный ход жизни.

Гороскоп для Рыб

Эта неделя может стать крайне неординарным временем для вас. Астрологи заостряют внимание на активности Меркурия, прямого противника вашего Знака. Помимо этого стоит отметить богатую на аспекты с другими космическими объектами неделю.

Понедельник, четверг и воскресение окажутся проблемными днями, потому что активный Меркурий повлияет на вашу память и сделает вас более нервными.

Что касается других дней, то тут всё сложнее. Во вторник тройной аспект с Плутоном, Юпитером и Меркурием может сделать вашу жизнь похожей на американские горки, потому что удача будет то ближе, то дальше.

В среду 6 июня полуквадратура с Ураном и квадратура с Нептуном помогут вам вырваться из лап рутины и значительно повысить свой энергетический потенциал.

8 июня квиконс с Плутоном и Биквинтиль с Юпитером окажут сильное негативное воздействие на ваше творческое мышление. Полутораквадратура с Марсом 9 числа поможет вам вернуть утерянный ранее авторитет и власть, если вы приложите к этому некоторые усилия.