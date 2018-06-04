Над Африкой взорвался астероид

Над Африкой двухметровый астероид разорвался на мелкие кусочки во время вхождения в атмосферу Земли.

Астероид 2018 LA полностью сгорел в небе, не достигнув Земли, сообщает на сайте NASA.

Небесное тело обнаружили с помощью автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда он еще находился за орбитой Луны. Информацию относительно его орбиты обработали алгоритмами Scout в центре планетарной обороны NАSА и передали другим астрономам для повторной проверки.

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Благодаря этому ученые смогли вычислить точную траекторию движения 2018 LA и установить примерное время и место падения – юго-восточная Африка.

Ранее Факты ICTV писали, что 27 июля 2018 года украинцы увидят редкое лунное затмение — полная Луна пройдет через тень Земли. Это будет самым длинным полным лунным затмением в 21 веке.

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