Лучшие видеоигры июня: от Vampyr до Mario Tennis Aces

Для геймеров июнь всегда ассоциируется с проведением E3, потому многие упускают интересные новинки, которые выходят в этом месяце. Факты ICTV собрали самые интересные видеоигры, которые выходят в июне.

Vampyr

После успеха интерактивной драмы Life is Strange, студия Dontnod Entertainment решила немного изменить направление своих игр и взялась за разработку видеоигры Vampyr в жанре Action/RPG.

Игрокам предстоит взять на себя роль доктора Джонатона Рейда, которого превратили в вампира во времена эпидемии испанского гриппа в Лондоне (1918 год). Появившаяся жажда крови ставит перед главным героем выбор – мучиться, но не навредить жителям города, или же поддаться инстинктам вампира и нарушить Клятву Гиппократа.

Разработчики обещают возможность проходить игру различными путями. Игроки могут избегать сражений и охотиться на жителей города только в тех случаях, когда это действительно необходимо, а могут вырезать целые жилые кварталы. В Vampyr предусмотрены ветки диалогов, которые напоминают серию Mass Effect. Благодаря им и будет проходить большая часть становления персонажа.

Во время игры также представится возможность исследовать так называемый “полуоткрытый” мир, состоящий из четырех жилых кварталов. И, в зависимости от действий игрока, каждый из них можно будет полностью уничтожить.

Дата выхода: 5 июня.

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One.

Jurassic World Evolution

Видеоигры, которые дают возможность почувствовать себя бизнесменом в определенной сфере, уже многими забыты и только фанаты жанра не оставляют попытки вернуть ему былое величие. И Jurassic World Evolution может стать именно той видеоигрой, которая была нужна симуляторам бизнеса.

В игре вам придется строить свои собственные парки в стиле фильмов Парк Юрского периода и Мир Юрского периода. В режиме карьеры перед игроками будет стоять задача построить 5-звездочные парки на 5 островах. Также, после определенного момента, станет доступен режим Песочницы, где можно будет построить свой парк, без погони за сюжетными заданиями.

Однако, все, что будет закрыто у игрока в режиме Карьеры, будет закрыто и в Песочнице, так что прежде чем строить парк с динозаврами своей мечты, желательно завершить Карьеру.

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Во время игры вам встретятся известные персонажи из фильмов, которые будут помогать в строительстве лучших парков. Также у игроков будет возможность развивать парк, делая упор на одно из направлений: Развлечение, Охрана и Наука. Каждый из советников, ответственных за ту или иную сферу, будет убеждать вас делать упор именно на его сегменте, давая различные задания для выполнения, которые будут приносить награды.

На выходе игры будут доступны около 40 видов динозавров, чтобы каждый смог построить парк Юрского периода таким, каким всегда мечтал его увидеть.

Дата выхода: 12 июня.

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One.

Mario Tennis Aces

Любителям аркадных спортивных игр в этом месяце должен прийтись по вкусу Mario Tennis Aces. Как и в предыдущих играх серии, игроки берут на себя роль одного из персонажей популярной вселенной Mario, чтобы состязаться на теннисном корте. Однако такой теннис сильно отличается количеством техник, которые в реальной жизни просто невозможно использовать.

Новая часть серии порадует фанатов новыми техниками, которые позволяют замедлять время и выбирать точное место для удара, от которого ракетка оппонента получает урон. Если одному из игроков удастся сломать ракетку соперника, то он также победит в игре, что привносит новую тактику в полюбившуюся многим серию. Кроме того, появится и возможность просто замедлить время, чтобы у персонажа была возможность отбить мяч, до которого он не смог бы добежать.

Кроме обычных матчей, будет доступна целая кампания, которая строится на различных техниках игры в теннис. Также разработчики обещают функцию онлайн мультиплеера, где можно соревноваться в турнирах и обычных матчах с игроками со всего мира.

Дата выхода: 22 июня.

Платформы: Nintendo Switch.

Lego The Incredibles

Разработчики Traveller’s Tales уже давно зарекомендовали себя видеоиграми в стиле конструкторов LEGO, которые сочетают в себе любимые серии и подойдут для игроков любых возрастов.

В этот раз к премьере фильма The Incredibles 2 выходит видеоигра Lego The Incredibles, которая перескажет сюжет первой части и новой ленты в своей юмористической манере. Как и в других LEGO-играх, эту историю можно будет полностью пройти вдвоем.

Кроме того, даже после прохождения у вас останется возможность исследовать каждый уровень игры, в котором спрятано множество маленьких секретов, которые порадуют любителей LEGO и мультфильмов The Incredibles.

Дата выхода: 15 июня (в Европе релиз могут перенести на июль).

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

The Crew 2

Любители гонок в этом месяце обязательно должны обратить внимание на The Crew 2. В этой видеоигре вам дадут возможность испытать свои навыки не только на автомобилях, но и на мотоциклах, лодках и самолетах.

Кроме того, для исследования у игроков будет открытый мир, который представляет собой уменьшенную версию США. Также будет доступно и четыре хаб-мира, со своими темами и игровыми стилями (внедорожные гонки, уличные гонки, профессиональные гонки и фристайл).

Во время гонок игроки смогут моментально переключаться между управлением разными гоночными средствами, что сильно разнообразит подход к игре. Весь транспорт и модель игрока в игре можно будет настроить на свой вкус. Как и ранее, большой упор сделан на мультиплеерную составляющую видеоигры, потому тем, кто ищет одиночного развлечения, стоит пропустить The Crew 2. Тем же, кто любит состязаться, предложат множество различных вариантов гонок и возможность объединяться для участия в различных игровых событиях.

Дата выхода: 29 июня.

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One.

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