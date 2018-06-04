SpaceX успешно запустила Falcon 9 со спутником

Компания SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту спутник.

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал. Она должна вывести на орбиту геостационарный спутник SES-12, сообщает SpaceX в Twitter.

Посадка первой ступени ракеты-носителя на платформу не планируется.

Спутник SES-12 оснащен электрическим двигателем, который применят для маневрирования на орбите. Также он снабжен многолучевыми антеннами, которые позволяют эффективно распределять основные спектральные каналы для различных лучей.

Читайте: NASA: экипаж Международной космической станции вернулся на Землю



К слову, компания Илона Маска SpaceX перенесла с конца 2018 на середину 2019 года коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны.

Видео: SpaceX

