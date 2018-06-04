Три ОС и темный режим: что показала Apple на WWDC 2018

На конференции WWDC 2018 Apple представила новые операционные системы iOS 12, watchOS 5, Mac OS Mojave.

На конференции WWDC 2018 Apple представила новинки в сфере собственного программного обеспечения. При этом компания не показала ни одного нового гаджета.

iOS 12

В iOS 12 обещано ускорение запуска приложений на 40%, клавиатура работает на 50% быстрее, камера — на 70% быстрее. И это также на старых девайсах. Кроме этого, в операционке появились Memoji. Больше об iOS 12 читайте здесь.

watchOS 5

Новая ОС для умных часов поможет стать подвижней и активней. Кроме прочего, в watchOS 5 можно будет вызвать друзей на 7-дневное соревнование. Появилась функция автоматического обнаружения тренировки.

В watchOS 5 появилось приложение Walkie-Talkie, позволяющее отправлять небольшие звуковые заметки. Другими словами, это что-то напоминающее рацию. Работает посредством сотовой сети или Wi-Fi.

Mac OS Mojave

Новая версия macOS будет называться Mojave (Мохаве. – пустыня на юго-западе Соединенных Штатов Америки. – Ред.). В новой операционной системе появился настоящий Темный режим.

В macOS Mojave, кроме прочего, появилась функция Desktop Stacks, которая автоматически очистит (упорядочит) Рабочий стол. Также появились новые инструменты для создания скриншотов и скринкастов (запись видео с экрана).

Напомним, пользователи iPhone X нашли недостаток, из-за которого смартфон заполняет память случайно сделанными скриншотами.