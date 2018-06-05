Апокалипсис близок: 8 факторов, уничтожающих Землю

Сегодня, 5 мая, человечество отмечает Всемирный день окружающей среды. Самое время вспомнить, что главный враг Земли – человек. Экологи предупреждают: если мы продолжим использовать ресурсы такими темпами, то в 2030 году человечеству нужно будет искать новую планету.

Ученые из американского агентства Global Footprint Network, которые регулярно определяют день в году, после которого Земля теряет способность восстанавливать потребленные человеком ресурсы, выяснили, что в 2017 году люди истратили отмеренные на год средства на пять месяцев раньше положенного срока, тем самым запустив необратимый процесс – смерть планеты.

Читайте: Земля нагревается. Ученые не могут объяснить аномалии климата

Согласно предварительным подсчетам, на сегодняшний день для нормального существования человеку нужно такое количество восстанавливаемых ресурсов, которое могло бы содержаться на 1,7 планеты Земля. Через 10 лет этот показатель составит две планеты, а к 2050 году – три.

Факты ICTV предлагают напомнить об основных факторах, уничтожающих Землю.

Пластиковый мусор

Каждый год человечество выбрасывает в мировой океан 6 млрд килограммов мусора. В основном это пластик, который уничтожает морскую флору и фауну. Каждая выброшенная бутылка разлагается в течение 500 лет.

Эксперты организации Foresight в новом докладе для британского правительства предупреждают – в ближайшие 10 лет количество пластика в морях и океанах может увеличиться втрое, если не принять решительных мер. И это лишь одна из проблем, угрожающих мировому океану.

Таяние ледников Антарктиды

Последние выводы ученых пугают: ледник Тоттен тает значительно быстрее и под конец века это грозит повышением уровня моря на 3 метра. Эксперты выяснили, что ледник, расположенный на востоке Антарктиды, на полтора градуса теплее всех других прибрежных ледников. При этом его размывает теплая вода Индийского океана.

Климатологи говорят, что искусственные меры по сокращению выбросов парниковых газов не остановят таяние ледников, а смогут лишь немного его замедлить.

Разливы нефти

Аварии танкеров или на платформах заканчиваются разливами нефти, что смертельно для жителей океанов, а также для людей. При этом, даже без аварий, на каждый миллион тонн отгружаемой нефти всегда есть одна тонна разлитой.

Электронные отходы

Технические блага – компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны – за последнее десятилетие стали доступны даже людям с низким доходом. Старая техника пополняет горы электронных отходов. Только в 2012 году люди выбросили почти 50 млн тонн использованной техники.

Выхлопы автомобилей

В мире насчитывается более 500 млн автомобилей. К 2030 году эта цифра превысит миллиард. Это значит, что всего через 12 лет загрязнение воздуха удвоится.

Выбросы заводов

Согласно научным исследованиям, каждый восьмой случай смерти в мире так или иначе связан с загрязнением воздуха.

Стиральные порошки

Порошки с высоким содержанием анионных ПАВ (поверхностно-активных веществ) и фосфатов вредят не только экологии, но и человеку. Именно поэтому в Европе уже давно в средствах для стирки допускается содержание этих веществ не более 5%. Проблему могли бы решить экологичные бытовые средства, но чрезвычайно трудно разработать продукт, который был бы безопасен для природы, имел бы высокие потребительские качества и при этом – низкую цену. Все три параметра совместить практически невозможно.

Световое загрязнение

Да-да! Существует и такое. Знают о нем орнитологи, потому что данный вид загрязнения влияет в основном на пернатых. Так, из-за яркого электрического освещения птицы путают дни и ночи. Более того, ученые выяснили, что световое загрязнение может даже изменить структуру миграции некоторых видов животных.

Это очень актуально именно сегодня – во Всемирный день окружающей среды, который был провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1972 года.

Фото: dreamstime.com