Apple назвала самые красивые приложения для iOS

Компания Apple назвала победителей ежегодной премии Apple Design Awards.

На конференции для разработчиков WWDC 2018 компания Apple назвала победителей ежегодной премии Apple Design Awards, которую вручают за приложения с лучшим дизайном, сообщается на сайте компании.

Награду получил сервис для заметок, планирования дел и ведения проектов Agenda от Momenta B.V. В нем можно группировать документы по категориям и папкам.

Также отметили и приложение Bandimal от Yatatoy, с помощью которого дети могут играть с виртуальными животными и создавать мелодии в процессе.

Наградили и Calzy от WapleStuff, которое представляет собой калькулятор с историей вычислений. Здесь можно сохранять операции с указанием даты и названием.

Получило награду и приложение iTranslate Converse от iTranslate, которое используется для перевода речи. Пользователь должен выбрать два языка и сказать фразу для перевода.

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Понравилось Apple и приложение Triton Sponge от Gauss Surgical, которое помогает определить, сколько крови потерял человек во время операции.

Награду дали Florence от Annapurna Interactive – игре-комиксу, которая рассказывает о переживаниях девушки, которая влюбилась впервые.

Судьям также понравился дизайн 2D-платформера Inside от Playdead с элементами головоломки.

Наградили и продолжение игры о приключениях лыжника Альто Alto’s Odyssey от Snowman.

Отметили и дизайн в головоломке Frost от kunabi brother GmbH в которой нужно рисовать пути небесных тел.

Последним приложением, которое понравилось Apple, стала игра Oddmar от Mobge Ltd, в которой нужно помочь викингу Оддмару вернуть растраченные навыки.

К слову, на конференции WWDC 2018 Apple представила новые операционные системы iOS 12, watchOS 5, Mac OS Mojave.