Гороскоп на сегодня, 5 июня

Сегодня, 5 июня, не стоит планировать дела и общение, в которых нужны спокойствие, тактичность, нежность.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

День подходит для задач, требующих решительности и активных действий. Коммуникации могут быть затруднены. Желательно соблюдать разумность и баланс как на физическом, так и на эмоциональном уровне.

Хорошее время для работы с землей, садоводства. Уместно решать вопросы по недвижимости. Показаны физические нагрузки и укрепление организма.

Читайте: Легко обмануть. Самые доверчивые знаки зодиака

Неблагоприятно: брать или давать деньги в долг.

Благоприятно: стрижка волос.

К слову, имеем недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 4 по 10 июня 2018 года.