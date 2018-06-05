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Гороскоп на сегодня, 5 июня

Сегодня, 5 июня, не стоит планировать дела и общение, в которых нужны спокойствие, тактичность, нежность.

Гороскоп

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT в Telegram.

День подходит для задач, требующих решительности и активных действий. Коммуникации могут быть затруднены. Желательно соблюдать разумность и баланс как на физическом, так и на эмоциональном уровне.

Хорошее время для работы с землей, садоводства. Уместно решать вопросы по недвижимости. Показаны физические нагрузки и укрепление организма.

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Неблагоприятно: брать или давать деньги в долг.

Благоприятно: стрижка волос.

К слову, имеем недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 4 по 10 июня 2018 года.

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