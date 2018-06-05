Прогноз погоды на сегодня, 5 июня (КАРТА)

Погода на сегодня обещает быть дождливой. Практически по всей территории страны пройдут первые летние грозы.

В Украине в ближайшие сутки, 5 июня, погоду будет определять теплая, но более влажная воздушная масса; ожидается падение атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на юге страны, а днем по всех Украине местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, днем в западной и восточной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 17-22°.

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В западных областях грозы, температура ночью +14…+16°, днем +25…+27°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах гроза, температура воздуха ночью +13…+15°, днем +25…+27°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На севере Украины гроза. Температура ночью +15…+17°, днем +23…+25°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центре Украины местами грозы, температура ночью +15..+17°, днем около +25…+27°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На востоке Украины дождь с грозой, ночью +13…+15°, днем +27…+29°. Ветер западный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины дожди с грозой, температура ночью +15…+17°, днем около +24…+26°. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Крыму без осадков, температура ночью +15…+17°, днем +25…+27°. Ветер западный, 3-8 м/с.

В Киеве 5 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16…+18°, днем +25…+27°.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.