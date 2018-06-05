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Что в сексе больше всего возбуждает женщин – ученые

Женщины, которые особенно чувствительны к запахам, получают больше удовольствия от занятия сексом.

К такому выводу пришли ученые из Технического университета Дрездена, передает Health.

В исследовании приняло участие 42 женщины и 28 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет.

Они оценили чувствительность к ароматам с помощью специальной шкалы, которая определяет уровень распознавания специфических ароматов. После этого ученые поставили всем участникам исследования вопросы по поводу их сексуальных желаний, опыта, частоты оргазмов, а также удовлетворение от сексуальной активности и мастерства в постели (частоты и средней продолжительности половых сношений).

Повышенная чувствительность к запахам точно была связана с удовольствиями от сексуальной активности.

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К слову, ранее ученые рассказали, как отсутствие секса влияет на здоровье и самочувствие человека.

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