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Топ-10 самых красивых хостелов мира

В сети появилась подборка из самых красивых хостелов в мире.

Портал Hostelworld собрал подборку 10 самых красивых хостелов мира.

В них можно не только весело отдохнуть, но и сделать довольно хорошие снимки.

Хостелы определили на основе оценок путешественников на сайте Hostelworld.

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Топ-10 самых красивых хостелов мира / 10 фотографий

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К слову, Факты ICTV выяснили как выбрать регион и отель, чем заняться в Турции и что оттуда привезти.

Фото: Instagram

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