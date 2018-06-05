В сети появилась подборка из самых красивых хостелов в мире.
Портал Hostelworld собрал подборку 10 самых красивых хостелов мира.
В них можно не только весело отдохнуть, но и сделать довольно хорошие снимки.
Хостелы определили на основе оценок путешественников на сайте Hostelworld.
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Away With the Fairies Hostel, Хогсбек, ПАР
Central Backpackers Hostel, Катба, В'єтнам
Discovery Hostel, Ріо-де-Жанейро, Бразилія
Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама
Rodamon Riad, Марракеш, Марокко
The Farm Hostel, Чангу, Балі
Outpost beach hostel, Ель-Нідо, Філіппіни
Abbey Court, Дублін, Ірландія
Santos Express Train Lodge, Мосселбай, ПАР
99 Surf Lodge, Тола, Нікарагуа
Топ-10 самых красивых хостелов мира / 10 фотографий
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Фото: Instagram