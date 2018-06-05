В сети появилась подборка из самых красивых хостелов в мире.

Портал Hostelworld собрал подборку 10 самых красивых хостелов мира.

В них можно не только весело отдохнуть, но и сделать довольно хорошие снимки.

Хостелы определили на основе оценок путешественников на сайте Hostelworld.



Away With the Fairies Hostel, Хогсбек, ПАР

Central Backpackers Hostel, Катба, В'єтнам

Discovery Hostel, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама

Rodamon Riad, Марракеш, Марокко

The Farm Hostel, Чангу, Балі

Outpost beach hostel, Ель-Нідо, Філіппіни

Abbey Court, Дублін, Ірландія

Santos Express Train Lodge, Мосселбай, ПАР 99 Surf Lodge, Тола, Нікарагуа Топ-10 самых красивых хостелов мира / 10 фотографий

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Фото: Instagram